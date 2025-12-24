РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:07, 24 Декабрь 2025

    В Казахстане определят критерии отнесения систем к искусственному интеллекту

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК разработало проект приказа, которым утверждаются критерии отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта, передает агентство Kazinform.

    Фото: pexels

    Документ устанавливает единые определения понятий «искусственный интеллект», «система искусственного интеллекта» и «модель искусственного интеллекта», а также описывает функциональные признаки таких систем. В их числе — компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, генерация синтетических данных и контента, а также применение методов машинного обучения.

    По информации министерства, цель проекта — сформировать единый подход для госорганов и других участников рынка при классификации и признании систем искусственным интеллектом, упорядочить разработку и внедрение ИИ-технологий и повысить доверие к ним.

    Публичное обсуждение проекта документа продлится до 7 января 2026 года.

