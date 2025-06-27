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    13:04, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане ограничат деятельность криптокоучей и блогеров

    Об этом сообщил в ответе на депзапрос генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: freepik

    — Действительно, в условиях активного распространения криптовалютных инвестиций и отсутствия системной просветительской работы на рынке наблюдается агрессивное доминирование в лице так называемых крипто-коучей и блогеров. Проанализировав ситуацию, установили, что указанная проблема актуальна не только для Казахстана, но и для многих зарубежных государств. Международная практика свидетельствует о необходимости комплексного подхода к борьбе с подобными проявлениями и выработки эффективных механизмов противодействия, — отметил он в ответе на депзапрос.

    По его словам, инициатива по ограничению деятельности консультантов (коучей) и блогеров в целом поддерживается.

    — На сегодня Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разработан ряд законодательных мер по введению системного регулирования оборота цифровых активов. К примеру, блок поправок, связанных с расширением оборота необеспеченных цифровых активов через лицензируемых Национальным Банком провайдеров обмена криптовалют, включен в проект Закона «Об искусственном интеллекте» (на рассмотрении в Мажилисе Парламента), — дополнил Б. Асылов.

    Он также добавил, что законодательные изменения в части введения в оборот цифровых финансовых активов в виде токенов (обеспеченных реальными активами, деньгами, либо выпущенных как цифровые формы традиционных инструментов) внесены в проект нового Закона «О банках и банковской деятельности» (на рассмотрении в Правительстве).

    Ранее мы писали, что в Казахстане хотят внедрить механизм хранения и реализации изъятых криптоактивов.

    Теги:
    Криптовалюта Генпрокуратура Закон и право Депзапрос Блогеры
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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