В Казахстане ограничат деятельность криптокоучей и блогеров

— Действительно, в условиях активного распространения криптовалютных инвестиций и отсутствия системной просветительской работы на рынке наблюдается агрессивное доминирование в лице так называемых крипто-коучей и блогеров. Проанализировав ситуацию, установили, что указанная проблема актуальна не только для Казахстана, но и для многих зарубежных государств. Международная практика свидетельствует о необходимости комплексного подхода к борьбе с подобными проявлениями и выработки эффективных механизмов противодействия, — отметил он в ответе на депзапрос.

По его словам, инициатива по ограничению деятельности консультантов (коучей) и блогеров в целом поддерживается.

— На сегодня Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разработан ряд законодательных мер по введению системного регулирования оборота цифровых активов. К примеру, блок поправок, связанных с расширением оборота необеспеченных цифровых активов через лицензируемых Национальным Банком провайдеров обмена криптовалют, включен в проект Закона «Об искусственном интеллекте» (на рассмотрении в Мажилисе Парламента), — дополнил Б. Асылов.

Он также добавил, что законодательные изменения в части введения в оборот цифровых финансовых активов в виде токенов (обеспеченных реальными активами, деньгами, либо выпущенных как цифровые формы традиционных инструментов) внесены в проект нового Закона «О банках и банковской деятельности» (на рассмотрении в Правительстве).

Ранее мы писали, что в Казахстане хотят внедрить механизм хранения и реализации изъятых криптоактивов.