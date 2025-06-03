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    15:48, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Криптокарты появятся в Казахстане

    В Алматы Национальный банк Казахстана провел встречу с представителями банков, криптобирж и финтех-компаний, , передает агентство Kazinform.

    криптокарта
    Фото: trusteeglobal.com

    В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию индустрии цифровых активов во время встречи обсужден статус реализации проектов по запуску инновационных финансовых сервисов на основе токенизации и цифровых активов. Рассмотрены вопросы интеграции цифровых активов в финансовую систему страны и дальнейшее развитие соответствующего регулирования.

    В ходе диалога был дан старт реализации проекта «криптокарт» - платежных карточек, позволяющих потребителям совершать безналичные транзакции с привязкой к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов (криптобиржах) Международного финансового центра «Астана». Это решение обеспечивает возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру.

    - Механизм «криптокарты» предусматривает продажу цифровых активов клиента на крипторынке МФЦА в момент совершения платежной транзакции с моментальным зачислением их стоимости на «криптокарту» (стандартная платежная карта, привязанная к банковскому счету клиента), т.е. фактически оплата будет происходить с использованием реальных денег после немедленной реализации криптоактивов. Таким образом, платежная операция будет проводиться в деньгах после моментального использования баланса крипто-кошелька на стороне лицензированного крипто-провайдера МФЦА. Моментальность расчетов будет обеспечена за счет криптофиатной интеграции банка и крипто-провайдера МФЦА, - пояснили в Нацбанке.

    В текущем году участниками рынка при координации Национального банка также запланирована реализация ряда пилотных проектов в сфере цифровых активов, включая:

    • выпуск стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой (в том числе, цифровым тенге), для расчетных операций с цифровыми активами;
    • токенизация финансовых активов, недвижимости и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам;
    • организация систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым активам;
    • организация сервисов по обменным операциям с криптоактивами и хранению криптоактивов;
    •  другие инновационные финансовые сервисы.

    Совместно с заинтересованными государственными органами Национальным банком разработан проект законодательных поправок, обеспечивающих расширение оборота необеспеченных цифровых активов и создание регуляторной базы для цифровых финансовых (обеспеченных) активов.

    Теги:
    Криптовалюта Нацбанк Казахстана Валюта Биткоин
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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