Криптокарты появятся в Казахстане

В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию индустрии цифровых активов во время встречи обсужден статус реализации проектов по запуску инновационных финансовых сервисов на основе токенизации и цифровых активов. Рассмотрены вопросы интеграции цифровых активов в финансовую систему страны и дальнейшее развитие соответствующего регулирования.

В ходе диалога был дан старт реализации проекта «криптокарт» - платежных карточек, позволяющих потребителям совершать безналичные транзакции с привязкой к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов (криптобиржах) Международного финансового центра «Астана». Это решение обеспечивает возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру.

- Механизм «криптокарты» предусматривает продажу цифровых активов клиента на крипторынке МФЦА в момент совершения платежной транзакции с моментальным зачислением их стоимости на «криптокарту» (стандартная платежная карта, привязанная к банковскому счету клиента), т.е. фактически оплата будет происходить с использованием реальных денег после немедленной реализации криптоактивов. Таким образом, платежная операция будет проводиться в деньгах после моментального использования баланса крипто-кошелька на стороне лицензированного крипто-провайдера МФЦА. Моментальность расчетов будет обеспечена за счет криптофиатной интеграции банка и крипто-провайдера МФЦА, - пояснили в Нацбанке.

В текущем году участниками рынка при координации Национального банка также запланирована реализация ряда пилотных проектов в сфере цифровых активов, включая:

выпуск стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой (в том числе, цифровым тенге), для расчетных операций с цифровыми активами;

для расчетных операций с цифровыми активами; токенизация финансовых активов, недвижимости и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам;

и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам; организация систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым активам ;

; организация сервисов по обменным операциям с криптоактивами и хранению криптоактивов;

и хранению криптоактивов; другие инновационные финансовые сервисы.

Совместно с заинтересованными государственными органами Национальным банком разработан проект законодательных поправок, обеспечивающих расширение оборота необеспеченных цифровых активов и создание регуляторной базы для цифровых финансовых (обеспеченных) активов.