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В Казахстане официально дан старт празднованию 1150-летия аль-Фараби

29 Января 2020 15:28
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В Казахстане официально дан старт празднованию 1150-летия аль-Фараби

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы дан старт празднованию 1150-летия великого ученого аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Официальный старт юбилею дал Государственный секретарь РК, председатель Государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби Крымбек Кушербаев.

В своем торжественном выступлении Крымбек Кушербаев рассказал о важности данного мероприятия для развития нашей страны. В этом году в честь юбилея будут проведены ряд важных мероприятий.

«Уважаемые гости, поздравляю вас всех с открытием 1150-летия Аль-Фараби. Желаю всем успехов», - сказал Крымбек Кушербаев.

Ранее сообщалось о том, как в этом году будут отмечать юбилеи Абая и аль-Фараби в Казахстане.


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Ключевые слова: Алматы, аль-Фараби,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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