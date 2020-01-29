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В Казахстане официально дан старт празднованию 1150-летия аль-Фараби
29 Января 2020 15:28
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы дан старт празднованию 1150-летия великого ученого аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Официальный старт юбилею дал Государственный секретарь РК, председатель Государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби Крымбек Кушербаев.
В своем торжественном выступлении Крымбек Кушербаев рассказал о важности данного мероприятия для развития нашей страны. В этом году в честь юбилея будут проведены ряд важных мероприятий.
«Уважаемые гости, поздравляю вас всех с открытием 1150-летия Аль-Фараби. Желаю всем успехов», - сказал Крымбек Кушербаев.
Ранее сообщалось о том, как в этом году будут отмечать юбилеи Абая и аль-Фараби в Казахстане.
Ключевые слова: Алматы, аль-Фараби,
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