В Казахстане обновят правила выдачи молока и питания работникам вредных производств

Документ также затрагивает нормы выдачи специальной одежды, средств индивидуальной и коллективной защиты.

Проект предусматривает корректировку и уточнение приказов, утвержденных в 2015 году, с целью приведения их в соответствие с обновленными положениями Трудового кодекса. Как отмечается в материалах, изменения направлены на устранение неоднозначностей в правоприменении и унификацию терминологии без пересмотра круга работников и действующих гарантий.

В документе конкретизируются состав и функциональное назначение рационов лечебно-профилактического питания, а также уточняются формы их предоставления. Особое внимание уделено сохранению профилактической направленности мер, связанных с воздействием вредных производственных факторов.

По информации разработчика, принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий.

Публичное обсуждение проекта продлится до 14 мая этого года.

