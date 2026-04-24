    15:13, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    В Казахстане обновят правила выдачи молока и питания работникам вредных производств

    Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект изменений в действующие правила обеспечения работников молоком, равноценными пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим питанием, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Документ также затрагивает нормы выдачи специальной одежды, средств индивидуальной и коллективной защиты.

    Проект предусматривает корректировку и уточнение приказов, утвержденных в 2015 году, с целью приведения их в соответствие с обновленными положениями Трудового кодекса. Как отмечается в материалах, изменения направлены на устранение неоднозначностей в правоприменении и унификацию терминологии без пересмотра круга работников и действующих гарантий.

    В документе конкретизируются состав и функциональное назначение рационов лечебно-профилактического питания, а также уточняются формы их предоставления. Особое внимание уделено сохранению профилактической направленности мер, связанных с воздействием вредных производственных факторов.

    По информации разработчика, принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий.

    Публичное обсуждение проекта продлится до 14 мая этого года.

    Отметим, что казахстанские продукты заняли 83% полок в сегменте социально значимых товаров.

    Адиль Саптаев
