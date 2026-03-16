В Казахстане обеспечены условия для демократичного голосования — наблюдатель из Таджикистана

По словам Председателя комитета парламента Таджикистана по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности Ватанзода Махмадали, Международный институт развития демократии и парламентаризма Таджикистана изучил законодательство Казахстана на предмет соответствия международным стандартам проведения выборов и референдумов.

— Из заключения, представленного этим институтом, следует, что законодательство Республики Казахстан соответствует международным нормам и позволяет проводить демократичные, свободные и прозрачные электоральные мероприятия, — сказал эксперт.

По его наблюдениям, Центральная избирательная комиссия Казахстана проделала большую работу, и ее результаты уже заметны: на большинстве избирательных участков соблюдался порядок.

— Приятно было видеть, что в голосовании активно участвовали люди разных поколений. Особенно запомнилось, как избиратели приходили на участки вместе с детьми, и те опускали бюллетени в урну вместо родителей. На участках чувствовалась праздничная атмосфера, — поделился своими впечатлениями спикер.

По его словам, такая активность свидетельствует о высоком уровне политического сознания граждан. Напомним, международные наблюдатели отметили высокий уровень организации условий для голосования людей с инвалидностью на референдуме в Казахстане.