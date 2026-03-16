РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:41, 15 Март 2026 | GMT +5

    Международные наблюдатели отметили условия голосования для людей с инвалидностью на референдуме в Казахстане

    Посол Исмат Джахан, представляющая международную миссию наблюдателей от Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), отметила организацию и доступность избирательных участков для людей с инвалидностью в ходе референдума по новой Конституции Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    На брифинге для СМИ, она сообщила, что наблюдатели побывали на нескольких участках, где ознакомились с ходом и организацией голосования.

    — Место было очень хорошо организовано. Люди приходили, голосовали и уходили в очень спокойной обстановке. Особенно впечатлило то, что даже маленькие дети сопровождали пожилых членов своих семей. Это показывает энтузиазм людей и желание показать молодому поколению важность реализации своих политических прав, — сказала Исмат Джахан.

    Она отметила, что на участках обеспечены условия для всех граждан, включая людей с инвалидностью.

    - Все было доступно. Были предусмотрены условия для людей с инвалидностью, в том числе для тех, кто передвигается на инвалидной коляске. Я заметила, что на всех трех участках один из кабинетов для голосования был специально предназначен для людей с инвалидностью. Это очень важно, — отметила госпожа посол.

    Ранее мы писали, что миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции.

    Теги:
    Лица с инвалидностью Конституционная реформа Референдум-2026
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают