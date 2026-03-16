Международные наблюдатели отметили условия голосования для людей с инвалидностью на референдуме в Казахстане

На брифинге для СМИ, она сообщила, что наблюдатели побывали на нескольких участках, где ознакомились с ходом и организацией голосования.

— Место было очень хорошо организовано. Люди приходили, голосовали и уходили в очень спокойной обстановке. Особенно впечатлило то, что даже маленькие дети сопровождали пожилых членов своих семей. Это показывает энтузиазм людей и желание показать молодому поколению важность реализации своих политических прав, — сказала Исмат Джахан.

Она отметила, что на участках обеспечены условия для всех граждан, включая людей с инвалидностью.

- Все было доступно. Были предусмотрены условия для людей с инвалидностью, в том числе для тех, кто передвигается на инвалидной коляске. Я заметила, что на всех трех участках один из кабинетов для голосования был специально предназначен для людей с инвалидностью. Это очень важно, — отметила госпожа посол.

Ранее мы писали, что миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции.