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В Казахстане нужно вновь ввести систему потребительской кооперации – Али Бектаев

8 Декабря 2021 13:42
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В Казахстане нужно вновь ввести систему потребительской кооперации – Али Бектаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане нужно вновь ввести систему потребительской кооперации. Такое мнение высказал председатель партии «Ауыл», депутат Сената Парламента РК Али Бектаев в ходе конференции на тему «Развитие Независимого Казахстана и его агропромышленного комплекса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Конференция организована Народно-демократической патриотической партией «Ауыл».

«Для преодоления нехватки продовольствия и сохранения стабильности цен нужно, прежде всего, устранить посредников. Потому, что в основном это посредники скупают сеьхозпродукцию у производителей и выводят на рынок. На рынках продукцию продают тоже посредники. Второй путь – вновь ввести систему потребительской кооперации, какая была раньше. То есть, нужно создать возможность для реализации продовольствия населению из одного центра, по единой цене. На мой взгляд, только так можно преодолеть нехватку продовольствия и сдержать рост цен. Для этого у нас есть возможности. В связи с этим, сейчас Министерство торговли создает основы для центров оптовой торговли в регионах. В том числе, торговли продовольствием. Теперь нужно выполнить эту работу тщательно, довести ее до конца», – сказал А. Бектаев.

Председатель партии также отметил, что в Казахстане есть проблемы с хранением продовольствия. Не хватает складов для хранения сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия. Имеющиеся склады не полностью соответствуют стандартам. Вследствие этого часть продукции приходит в негодность. Это приводит к нехватке товаров и, соответственно, к росту цен. В этот момент появляются посредники и поднимают цены. Также актуальным вопросом, наряду с хранением, является доставка продовольствия.

По словам А. Бектаева, в Казахстане есть все законодательные возможности для предотвращения дефицита продовольствия и роста цен.

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#Экономика   #Цены и тарифы   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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