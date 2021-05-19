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В Казахстане нет дефицита продуктов питания

19 Мая 2021 17:00
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В Казахстане нет дефицита продуктов питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства продолжает еженедельный мониторинг обеспеченности регионов по 32 основным категориям продовольственных товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Еженедельный мониторинг учитывает запасы в стабилизационных фондах, крупных торговых сетях, на складах у поставщиков и перерабатывающих предприятий.

По оперативным данным регионов, общий объем запасов различных продтоваров по республике составляет 1,2 млн тонн, в том числе на предприятиях-производителях – свыше 625 тысяч, на складах – 173,2 тысячи, в торговых сетях – около 345 тысяч, в стабфондах – 19,6 тысячи тонн. Кроме того, имеется почти 320 млн штук яиц и 5,6 млн тонн продовольственной пшеницы.

Следует отметить, что производство продуктов питания наращивается и запасы постоянно обновляются и пополняются. Поэтому дефицита по ним нет и не ожидается.



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#Промышленность   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство   #Общество  
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