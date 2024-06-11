В Казахстане необходимо ужесточать требования к автопрому – Несипбаев

Ужесточить требования и ввести контроль за увеличением доли по мелкоузловому производству (CKD) предложил CEO «Астана Моторс» Бекнур Несипбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Если Казахстан хочет углублять локализацию, то необходимо ужесточить требования к автопроизводителям, в первую очередь, чтобы каждый автопроизводитель освоил мелкоузловое производство – сварку-окраску. Только сварка-окраска даёт возможность дальнейшей локализации, – сказал Несипбаев, выступая на отраслевом форуме «Kursiv / AUTO 2024».

Спикер отметил, что мелкоузволовое производство со сваркой и окраской кузова дает возможность переходить к производству автокомпонентов в Казахстане, а что это дает – показал на примере локализации производства всего одного компонента.

- Когда мы произвели 6500 единиц Hyundai Tucson методом сварки и окраски, получили возможность локализовать производство сидений. Раньше мы покупали за 2000 долларов комплект сидений, теперь, когда мы начинаем осваивать производство, то разница по стоимости компонентов и разница по логистике составляет 300 долларов на один комплект сидений. То есть, сиденья нам обходятся уже в 1700 долларов, сэкономленные 300 долларов нам дают возможность на 100 долларов снизить стоимость автомобиля за счёт локализации, и 200 долларов вложить в создание рабочих мест в самом Казахстане. Вот это и есть добавочная стоимость. И чем больше моделей в Казахстане будет производиться мелкоузловым методом, тем больше локализация. Я взял только сидения, а количество таких деталей и компонентов в автомобиле – до 20 000 доходит, и конечно их можно здесь локализовать. И когда будет достаточный объём производства локализованных компонентов, то тогда и сырьевой сектор наш подтянется, они начнут перерабатывать сырьё, они начинают производить материалы, – считает Несипбаев.

Он добавил, что критика в адрес автопрома происходит от того, что не хватает жесткого контроля уровня CKD на предприятиях. При этом глава «Астана Моторс» считает, что текущих государственных мер поддержки и преференций автопром получает достаточно и дополнительные меры не нужны.

- Наоборот, необходимо жёстко к нам, автопроизводителям, отнестись с точки зрения достижения целей по CKD. Мы можем говорить только за нашу компанию «Астана Моторс». Да, мы готовы, если даже правительство скажет 100% доля CKD – мы готовы это сделать. Это делается достаточно просто. Надо поступательно, чётко, понятно регулировать автопром, дополнительных преференции не нужно, имеющихся достаточно. Но чтобы их сохранить, необходимо ужесточать правила. И самое главное – отслеживать, чтобы каждый производитель эти требования выполнял, чтобы была конкретная проверка, чтобы Комитет промышленности, Комитет по инвестициям, все участвовали в этой проверке, и не было ни у кого шансов, «схалтурить», – заявил Несипбаев.

При этом спикер отметил, что в казахстанский автопром верят иностранные инвесторы, включая мировых автопроизводителей.

- Если мы говорим про рыночные условия для автопрома, на форуме присутствует представитель KIA. Это международная компания, и они в казахстанский автопром верят. И они пришли сюда, инвестируют сотни миллионов долларов в производство, что является лучшим доказательством того, что казахстанскому производству быть. Может быть, некоторые казахстанцы в наш рынок не верят, но вот корейские коллеги – верят, – заключил Бекнур Несипбаев.

Компания «Астана Моторс» владеет двумя действующими заводами по производству легковой и коммерческой техники – Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty. А также ведет строительство мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, запуск в начале 2025 года. А также технопарка по производству автомобильных компонентов, запуск в конце 2024 года.