В Казахстане назвали регионы-лидеры по оформлению пособий при рождении ребенка

Ко Дню защиты детей на сайте электронного правительства опубликована статистика по оформлению государственных пособий на рождение ребенка в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Лидером по количеству обращений стала Туркестанская область, где услугу оформили 17 424 раза.

На втором месте расположился Алматы с показателем 11 624 оформленных пособия. Замыкает тройку лидеров Астана - 10 723 обращения.

В пятерку регионов с наибольшим количеством оформленных пособий также вошли Алматинская область (10 369) и Шымкент (10 037).

Отмечается, что каждое оформленное пособие отражает не только появление нового гражданина страны, но и меры государственной поддержки семей с детьми.

Стоит отметить, на начало 2026 года в Казахстане проживает 6,9 млн детей в возрасте 0-17 лет, что составляет 33,6% от общей численности населения республики.