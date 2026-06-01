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    В Казахстане назвали регионы-лидеры по оформлению пособий при рождении ребенка

    Ко Дню защиты детей на сайте электронного правительства опубликована статистика по оформлению государственных пособий на рождение ребенка в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Kazinform

    Лидером по количеству обращений стала Туркестанская область, где услугу оформили 17 424 раза.

    На втором месте расположился Алматы с показателем 11 624 оформленных пособия. Замыкает тройку лидеров Астана - 10 723 обращения.

    В пятерку регионов с наибольшим количеством оформленных пособий также вошли Алматинская область (10 369) и Шымкент (10 037).

    Отмечается, что каждое оформленное пособие отражает не только появление нового гражданина страны, но и меры государственной поддержки семей с детьми.

    Стоит отметить, на начало 2026 года в Казахстане проживает 6,9 млн детей в возрасте 0-17 лет, что составляет 33,6% от общей численности населения республики.

    Соцвыплаты Социальная поддержка Казахстан Регионы Казахстана
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор