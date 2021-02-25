В Казахстане намерены ужесточить ответственность застройщиков за незаконное привлечение долевых вкладов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как холдинг «Байтерек» реализовывает поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по вопросам развития жилищного строительства в Казахстане, рассказал заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Ануар Омарходжаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, по итогам 2020 года в стране было сдано в эксплуатацию 15,3 млн. кв. метров или 140 тыс. жилищ. Это на 17% выше предыдущего периода (к 2019 году). И здесь, инструменты холдинга «Байтерек» оказали ключевую поддержку в достижении рекордных объемов. Для этого мы профинансировали местные исполнительные органы на 281,2 млрд. тенге», - сообщил Ануар Омарходжаев.

По его словам, акиматами было сдано 28 тыс. квартир по фиксированным ценам или 20% от общего объема построенного жилья в стране.

Через «Отбасы банк» населению было выдано 14,3 тыс. льготных займов на 145,7 млрд. тенге, включая социальные направления «Бакытты отбасы» и «5-10-20».

«В текущем году перед нами поставлена более амбициозная задача – это строительство 17 млн. кв. метров или 163 тыс. жилищ за счет всех источников. Для этого необходимо значительно увеличить объемы инвестиций в отрасль», - подчеркнул Ануар Омарходжаев.

Спикер добавил, что учитывая ограниченные возможности госбюджета, холдингом «Байтерек» планируется привлечение финансовых ресурсов на внутреннем и российском рынках.

В качестве потенциальных инвесторов рассматриваются коммерческие банки, страховые и финансовые организации.

«В текущем году планируем привлечь порядка 300 млрд. тенге. Это позволит охватить поддержкой 31,3 тыс. очередников. Кроме того, 26 января текущего года на расширенном заседании Правительства Главой государства было поручено внести предложения по совершенствованию жилищной политики. В этой связи, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработаны дополнительные механизмы», - добавил Ануар Омарходжаев.

Было отмечено, что на базе «Отбасы банк» будет создан Центр по обеспечению жильем, который будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье.

После принятия законодательных изменений, данный Центр будет интегрирован с государственными базами данных физических лиц.

«Мы планируем автоматизировать все бизнес-процессы с применением технологий блокчейн и смарт-бридж. Это позволит исключить человеческий фактор и обеспечит прозрачность процесса учета граждан и распределение жилья. Время подписания и регистрации документов граждан сократиться - с 3 дней до 1 дня», - пояснил Ануар Омарходжаев.

В целях увеличения объемов строительства жилья Холдингом разработаны дополнительные меры.

«Сейчас одной из ключевых проблем в жилищном строительстве является «дорогое» фондирование для строительных компаний. Поэтому для застройщиков, которые не могут получить коммерческие кредиты в банках из-за отсутствия свободных залогов, прорабатывается механизм проектного финансирования. Для данных целей Единым оператором планируется привлечь на рынке 100 млрд. тенге, что позволит дополнительно построить 9 тыс. квартир по фиксированным ценам», - рассказал Ануар Омарходжаев.

Для застройщиков, которые самостоятельно строят жилье, в том числе за счет средств населения продолжится предоставление гарантий и субсидий.

В прошлом году через данные инструменты были поддержаны проекты на 145 млрд. тенге.

«Это позволило защитить вклады населения на приобретение 9 тыс. квартир на коммерческом рынке, а также снизить стоимость кредитов для стройкомпаний в среднем на 50%. Вместе с тем, отдельной проблемой является нарушение недобросовестными застройщиками законодательства в сфере долевого строительства. За прошедшие 2 года было выявлено 123 таких компаний», - отметил Ануар Омарходжаев.

Он также заявил, что сегодня финансово неустойчивые компании открыто привлекают вклады населения через различные кооперативы, союзы, паевые взносы, обещая качественное и недорогое жилье.

Доведя строительство объектов до уровня «каркаса», такие компании обращаются за официальным разрешением в местные исполнительные органы.

«В данных случаях никто финансово не гарантирует завершение строительства жилья. Поэтому предлагается сохранить только два действующих способа: механизм гарантирования и проектное финансирование через БВУ», - проинформировал Ануар Омарходжаев.

Кроме того планируется разработка Рейтинга строительных компаний, учитывающий финансовое состояние, опыт работы и деловую репутацию застройщиков. Для компаний, получивших высокий рейтинг, сохраняется действующий механизм гарантирования.

Для компаний с низким рейтингом, Единый оператор напрямую будет привлекать долевые вклады от населения по фиксированным ценам, и обеспечить сохранность средств на специальном эскроу-счете.

В свою очередь, коммерческие банки смогут выдавать населению ипотеку на приобретение строящегося жилья без дополнительных залогов.

Также предлагается ужесточить ответственность застройщиков за незаконное привлечение долевых вкладов и/или нецелевое использование средств.