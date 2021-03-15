В Казахстане намерены увеличить тарифы на услуги санавиации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены увеличить тарифы на услуги санитарной авиации. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство здравоохранения РК в целях привлечения современных воздушных судов, приспособленных для медицинской авиации, а также для создания новых направлений полетов (воздушных сетей), для улучшения технического состава имеющихся бортов рассматривает вопрос увеличения тарифов на услуги авиации. В этих целях подготовлена бюджетная заявка на дополнительные нужды на сумму в 5,4 млрд тенге. Она будет рассмотрена согласно установленным правилам при уточнении республиканского бюджета на 2021 год», - сообщил Аскар Мамин.

Ранее депутат Сената Акмарал Альназарова заявила, что тарифы по авиационным услугам, предоставляемые самолетами санавиации, остались на уровне 2016 года.

«Преобладающее количество пациентов, которым оказана помощь в сфере медицинской авиации – это пациенты с тяжелыми травмами, полученными в результате ДТП, дети, новорожденные, беременные женщины и пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями. С 2011 по 2021 годы осуществлено более 18 тысяч вылетов по линии медавиации, при этом оказана помощь 23 тысячам пациентам, выполнено 85 вылетов с целью транспортировки граждан РК из зарубежных клиник, выполнен 71 вылет для транспортировки специалистов по доставке донорских органов. Следует отметить, что это не просто цифры, это спасение человеческих жизней. Необходимость принятия мер по возрождению транспортной медицины прозвучала и в Послании Президента от 1 сентября 2020 года», - сказала Акмарал Альназарова на пленарном заседании Сената.

Депутат добавила, что имеет место ряд системных вопросов, решение которых требует незамедлительного решения. Ввиду специфики авиационной деятельности более 70% от суммы выделенных бюджетных средств республиканским центром экстренной медицины передается на соисполнение авиационной услуги.

«Во избежание срыва деятельности данной службы необходимо в кратчайшие сроки исключить медавиацию по признаку экстренности социальной значимости и особенности специфики. Необходимость в использовании современных воздушных аппаратов, соответствующих международным требованиям является первостепенным условием повышения качества и своевременности оказания медпомощи при транспортировке больного», - подчеркнула депутат.