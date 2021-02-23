В Казахстане намерены предоставить право МИО изымать земельные участки для строительства жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предоставить право МИО (местным исполнительным органам) изымать земельные участки для строительства жилья и социальных объектов предложил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 января 2021 года на расширенном заседании Правительства Главой государства было поручено внести предложения по совершенствованию жилищной политики. Так, в рамках исполнения поручения предлагается предоставить право МИО изымать земельные участки для строительства жилья и социальных объектов (школы, больницы) за счет собственных средств застройщика при условии предоставления 50% от объема строящегося жилья по ценовым параметрам, установленным Госпрограммой «Нұрлы жер», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Также, как отметил министр, в случае строительства этих объектов на собственных участках застройщика, предлагается предоставление альтернативных земельных участков или возмещение затрат застройщика.

«При этом, земельные участки для строительства будут предоставляться согласно правилам организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права его аренды», - пояснил Бейбут Атамкулов.