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В Казахстане намерены обеспечить соцжильем более 284 тысяч семей

Автор:  
Серик Сабеков
28 Мая 2021, 16:10
В Казахстане намерены обеспечить соцжильем более 284 тысяч семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане до 2025 года запланирован ввод в эксплуатацию 103 млн кв.м. жилья. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и развития МИИР РК Еркебулан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно предвыборной программы партии «Нур Отан» До 2025 года запланирован у нас ввод в эксплуатацию 103 млн кв.м. жилья или 977 тысяч жилищ. Из них за счет государственных средств социальным жильем будут обеспечены более 284 тысяч семей. В текущем году планируем построить 17 млн кв.м. нового жилья или 163 тысяч жилищ. Будет охвачено мерами господдержки порядка 43 тысяч семей, из них 22,5 тысяч граждан социальным жильем, 21 тысяч граждан льготными займами», - сказал Еркебулан Даулбаев ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ».

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья,

«Ценовая ситуация нестабильная и отмечается волатильностью. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году - 12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%», - сообщил Серик Жумангарин.


Нур Отан   Строительство   Жилье   Общество  
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