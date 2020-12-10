В Казахстане начинается предвыборная агитация политических партий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК объявили сроки начала и завершения предвыборной агитации политических партий на выборах депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно календарному плану мероприятий по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, предвыборная агитация начнется 10 декабря в 18:00 и продлится до 00:00 часов 9 января 2021 года», - сказала член Центризбиркома Анастасия Щегорцова на заседании ЦИК.

Спикер пояснила, что предвыборная агитация - это деятельность, имеющая целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против той или иной политической партии. Государство гарантирует гражданам, общественным объединениям право беспрепятственной предвыборной агитации за или против той или иной политической партии.

Не допускается проведение предвыборной агитации, распространение любых агитационных предвыборных материалов: 1) государственным органам, органам местного самоуправления, а также их должностным лицам при исполнении служебных обязанностей; 2) военнослужащим Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов и судьям; 3) членам избирательных комиссий; 4) религиозным объединениям; 5) иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам (в т.ч. иностранным СМИ) и международным организациям.

Предвыборная агитация осуществляется: 1) через средства массовой информации; 2) путем проведения публичных предвыборных мероприятий, а также личных встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями; 3) путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.