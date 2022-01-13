В Казахстане начался вывод подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане завершена миссия коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Алматы проходит вывод военнослужащих коллективных миротворческих сил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В проводах миротворческого контингента, которые состоялись на строевом плацу Военного института Сухопутных войск имени Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Мухамеджан Таласов, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Бакытжан Сагинтаев заявил, что за несколько январских дней Казахстан пережил самый тяжёлый кризис за свою 30-летнюю историю Независимости. Агрессия одновременно охватила 11 регионов страны, но основной удар был направлен против города Алматы.

«За эти дни миротворцами проделана колоссальная работа. В первую очередь по усилению охраны обороны важных государственных и стратегических объектов. Оказана помощь в поддержании правопорядка на закреплённых участках. Все это сыграло очень большую роль в стабилизации ситуации в городе Алматы. 11 января Президент заявил об успешном завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ и поэтапном выводе войск. Хотел бы отметить, что сотрудничество Казахстана с государственными членами ОДКБ можно оценивать как эталон межгосударственных связей. В основе устойчивой модели сотрудничества лежит многовековая близость братских народов, отношения в духе дружбы и добрососедства. Сегодня эти чёрные дни уже позади. Мы с уверенностью смотрим вперёд. На текущем этапе проводятся активно-восстановительные работы всех сфер жизнедеятельности города. Мы будем работать над тем, чтобы наш город выглядел ещё лучше, краше чем раньше», - сказал в своей речи аким.

Церемония проводов миротворческих сил началась с минуты молчания в память о погибших в результате массовых беспорядков в ряде регионов страны.

Командующий группировкой Коллективных миротворческих сил ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сердюков выразил слова искренней благодарности всему личному составу за решительные действия, безупречность в выполнении воинского долга.

Командующий также выразил признательность руководству Министерства обороны Казахстана за помощь в решении вопросов по обеспечению жизни и быта многонационального миротворческого контингента.

Заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Мухамеджан Таласов отметил, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами – Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратился к главам государств – членов Организации с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для содействия в стабилизации обстановки в стране.

«Вами были обеспечены охрана стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов», – сказал М. Таласов.

От имени министра обороны Казахстана военнослужащим контингента Коллективных миротворческих сил выражена благодарность. Ряд миротворцев приказом министра обороны РК были награждены медалями «За вклад в международное сотрудничество» и грамотами.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности в Республике Казахстан были развернуты и выполняли задачи по охране государственных, военных объектов и объектов социальной значимости Коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Следуя принципам добрососедства и военного сотрудничества, в качестве братской помощи по восстановлению конституционного порядка свои воинские контингенты в количестве 2030 человек и 250 единиц техники на территорию Казахстана направили Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Союзники по Организации оказали поддержку и своевременную помощь Казахстану в условиях террористического нападения. Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило высвободить значительную часть сил и средств Вооруженных Сил, правоохранительных органов и перебросить их на борьбу с террористами. В данной ситуации наглядно проявилась эффективность Организации Договора о коллективной безопасности.

Поэтапный вывод из нашей страны объединенного миротворческого контингента ОДКБ будет осуществлен согласно обозначенным Президентом Казахстана срокам, начиная с 13 января текущего года в течение 10 дней.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о выводе подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ и поблагодарил руководителей соответствующих государств, отметив, что само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране.

Президенту было доложено, что благодаря решению по направлению в Алматы дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасен и отбит от террористов. В настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города.

Стоит отметить, что членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Таджикистан.