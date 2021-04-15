В Казахстане начался авиаучёт сайгаков
14 апреля сотрудниками Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) была проведена предполётная подготовка: тренинг для учётчиков, установка маркеров и калибровка ширины учётной полосы, запланированы учётные маршруты (галсы).
Сегодня, 15 апреля, начаты первые полёты - в Западно-Казахстанской и в Карагандинской областях. Работают две учётные группы: одна — в бетпакдалинской популяции, вторая — в уральской и устюртской популяциях. Учёт включает в себя около 200 лётных часов.
Авиаучёт ежегодно проводится во всех трёх популяциях сайгака. В 2020 году авиаучёт был отменён в связи с карантинными ограничениями. Организует эту работу ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Сотрудники АСБК непосредственно участвуют в учётах совместно с государственными инспекторами и обеспечивают научный компонент работы, включающий итоговый расчёт численности.
АСБК (Казахстнаская ассоциация сохранения биоразнообразия) - природоохранная общественная организация, которая с 2009 года занимается изучением сайгака.