НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане начался авиаучёт сайгаков для выяснения численности вида на территории страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия (АСБК).

14 апреля сотрудниками Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) была проведена предполётная подготовка: тренинг для учётчиков, установка маркеров и калибровка ширины учётной полосы, запланированы учётные маршруты (галсы).

Сегодня, 15 апреля, начаты первые полёты - в Западно-Казахстанской и в Карагандинской областях. Работают две учётные группы: одна — в бетпакдалинской популяции, вторая — в уральской и устюртской популяциях. Учёт включает в себя около 200 лётных часов.

Авиаучёт ежегодно проводится во всех трёх популяциях сайгака. В 2020 году авиаучёт был отменён в связи с карантинными ограничениями. Организует эту работу ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.





Сотрудники АСБК непосредственно участвуют в учётах совместно с государственными инспекторами и обеспечивают научный компонент работы, включающий итоговый расчёт численности.

АСБК (Казахстнаская ассоциация сохранения биоразнообразия) - природоохранная общественная организация, которая с 2009 года занимается изучением сайгака.