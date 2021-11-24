В Казахстане на шесть месяцев ввели запрет на вывоз лесоматериалов из страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 ноября 2021 года № 611 принято решение ввести запрет на вывоз из территории страны лесоматериалов (код товарной номенклатуры Внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407) сроком на шесть месяцев с последующей пролонгацией в рамках поддержки отечественных деревообрабатывающих предприятий, насыщения внутреннего рынка сырьем и сохранения лесного фонда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Территория Казахстана является малолесистой (покрыты лесом 11% территории страны (13,3 млн. га), из них лесистость составляет 4,9%). Основная поставка необработанного лесоматериала в Казахстан осуществляется из Российской Федерации.

Принятие данного нормативного правового акта также запрещает вывоз с территории Казахстана российского необработанного лесоматериала (кругляка).

При принятии Приказа были соблюдены все правила принятия нормативно-правовых актов:

- проект Приказа был вынесен на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях;

- был направлен для согласования в заинтересованные органы и организации;

- согласован с аккредитованными организациями;

- опубликован на открытом портале НПА;

- получил положительное заключение общественного совета.