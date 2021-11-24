В Казахстане на шесть месяцев ввели запрет на вывоз лесоматериалов из страны
Территория Казахстана является малолесистой (покрыты лесом 11% территории страны (13,3 млн. га), из них лесистость составляет 4,9%). Основная поставка необработанного лесоматериала в Казахстан осуществляется из Российской Федерации.
Принятие данного нормативного правового акта также запрещает вывоз с территории Казахстана российского необработанного лесоматериала (кругляка).
При принятии Приказа были соблюдены все правила принятия нормативно-правовых актов:
- проект Приказа был вынесен на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях;
- был направлен для согласования в заинтересованные органы и организации;
- согласован с аккредитованными организациями;
- опубликован на открытом портале НПА;
- получил положительное заключение общественного совета.