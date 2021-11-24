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    16:19, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане на шесть месяцев ввели запрет на вывоз лесоматериалов из страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 ноября 2021 года № 611 принято решение ввести запрет на вывоз из территории страны лесоматериалов (код товарной номенклатуры Внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407) сроком на шесть месяцев с последующей пролонгацией в рамках поддержки отечественных деревообрабатывающих предприятий, насыщения внутреннего рынка сырьем и сохранения лесного фонда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Территория Казахстана является малолесистой (покрыты лесом 11% территории страны (13,3 млн. га), из них лесистость составляет 4,9%). Основная поставка необработанного лесоматериала в Казахстан осуществляется из Российской Федерации.

    Принятие данного нормативного правового акта также запрещает вывоз с территории Казахстана российского необработанного лесоматериала (кругляка).

    При принятии Приказа были соблюдены все правила принятия нормативно-правовых актов:

    - проект Приказа был вынесен на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях;

    - был направлен для согласования в заинтересованные органы и организации;

    - согласован с аккредитованными организациями;

    - опубликован на открытом портале НПА;

    - получил положительное заключение общественного совета.

    Теги:
    МИИР РК Строительство
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