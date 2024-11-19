В Казахстане на 1,5 тысячи гектарах земли стартует первый лесоклиматический проект

Как отметил председатель Президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, соглашение откроет новые перспективы для экономики Казахстана.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— Реализация таких проектов поможет Казахстану достичь целей устойчивого низкоуглеродного развития, борьбы с изменением климата и деградацией земель. Важно, что в сельском хозяйстве открываются большие возможности для углеродных офсетных проектов, что даст аграриям шанс соответствовать принципам ESG и внедрять технологии нулевой обработки земли, восстанавливая плодородие почв через накопление углерода, — сказал Раимбек Баталов.

Проект предполагает восстановление 1,5 тысячи гектаров деградированных земель с использованием местных деревьев. Пилот будет способствовать сокращению выбросов и сохранению местного биоразнообразия, а за время его реализации будет получено около 1,2 млн углеродных кредитов. Как отметили в Палате предпринимателей, из запланированных в рамках проекта 3,3 млн деревьев на сегодня уже высажены первые 200 тыс. саженцев. А низкопродуктивные сельхозугодья и деградированные пастбища будут переустроены в лесную экосистему: лесной питомник — лесные плантации — лесное фермерство — экотуризм.

Помимо экологической пользы, проект окажет положительное влияние на социально-экономическую ситуацию в регионе, создавая новые рабочие места и возможности для обучения местных жителей. Согласно прогнозам, в течение 30 лет проект поможет удалить около 1,2 млн тонн СО2-экв, а ежегодно — по 26 тонн СО2-экв с каждого гектара.

Германская компания SEFE, партнер проекта, помимо капитальных вложений, предоставит разработку, мониторинг, проверку достоверности и маркетинговые услуги.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— Инвестиции в качественные проекты по удалению углерода помогут достичь климатических целей, определенных Парижским соглашением. Этот проект позволит компенсировать более 1 млн тонн выбросов и соответствующие компенсационные выплаты, — отметил исполнительный вице-президент SEFE Александр Демидов.

На сегодняшний день завершены все необходимые процедуры, и подписан первый оффтейк-контракт.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В Палате также отметили, что реализация углеродных проектов — это важный шаг в диверсификации экономики Казахстана. Внедрение «углеродного земледелия» в агро-индустриальные зоны откроет новые возможности для Казахстана зарабатывать на торговле выбросами парниковых газов, наряду с доходами от сельскохозяйственного производства.