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В Казахстане могут ввести запрет на вывоз скота за рубеж

23 Сентября 2019 19:33
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В Казахстане могут ввести запрет на вывоз скота за рубеж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поставить заслон бесконтрольному вывозу скота на экспорт намерено Министерство сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Казахстан стал больше экспортировать скот, нежели мясо. Это и крупный скот, и овцы, только в текущем году вдвое вырос экспорт скота. Необходимо поменять экспортную политику в этом направлении», - отметил сенатор Али Бектаев на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента РК, где рассматривался законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса.

В свою очередь глава Минсельхоза Сапархан Омаров рассказал о работе, проводимой в этом направлении.

«На сегодня мы ввели запрет на вывоз маточного поголовья. Выяснили, что по республике есть 78 откормочных площадок, через которые скот вывозится на экспорт, в основном в Узбекистан. Мы планируем запретить около 50-ти из них вывоз скота за рубеж, потому что уже не можем отследить поток, а после будем держать ситуацию на контроле. Сейчас проводим переговоры с мясокомбинатами, мы намерены ввести субсидии на доставку скота в эти комбинаты. Вот такими методами хотим решить этот вопрос. На сегодня в стране работает 175 перерабатывающих предприятий, загруженность которых составляет всего лишь 38-40%», - пояснил министр

На что депутаты предложили ввести полный запрет на вывоз скота за рубеж.

Гава МСХ отметил, что этот вопрос бурно обсуждается в последние месяцы и скотоводы разделились на два лагеря - кто-то за введение запрета, кто-то против.

«Но этот вопрос рассматривается», - резюмировал Сапархан Омаров.


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Ключевые слова: Сельское хозяйство,
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Автор:

Серик Сабеков

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