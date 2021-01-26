В Казахстане могут ввести QR-коды с информацией об иммунном статусе человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил в месячный срок проработать вопрос введения QR-кодов с информацией об иммунном статусе человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ряд стран уже рассматривают иммунный статус населения в качестве основного критерия для введения тех или иных ограничений», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан также должен создать новую реальность на основе баланса экономических и санитарных мер.

«Для этого у нас имеются определенные наработки отечественных IT-компаний. Поручается Правительству совместно с НПП «Атамекен» в месячный срок проработать вопрос введения QR-кодов с информацией об иммунном статусе с целью обеспечения сбалансированного подхода к противоэпидемическим мерам», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства пояснил, что важно обратить внимание на факты отсутствия медикаментов и средств, которые по закону должны выдаваться отдельным категориям граждан бесплатно.

«Зачастую в медучреждениях говорят, что их нет, и людям, в том числе из малообеспеченных групп, приходится приобретать их за свой счет», - добавил Президент.