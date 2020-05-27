В Казахстане могут ввести льготное кредитование оплаты за учебу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть возможность увеличения количества грантов для социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным вопросом является доступность высшего образования. Считаю, что в системе распределения государственных образовательных грантов следует предусмотреть больший социальный компонент. То есть делать упор не только на академический успех абитуриента, но и на его социально экономическом статусе», - сказал Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании НСОД.

Глава государства озвучил несколько возможных вариантов.

«Следует рассмотреть вопрос об увеличении количества грантов для социально уязвимых категорий граждан и молодёжи для семей с низкими доходами. Еще бы одной формой поддержкой могло бы стать льготное кредитование оплаты за высшее образование. Я прошу Правительство, также членов НСОД внести свои предложения по данному вопросу», - отметил Президент.

Напомним, сегодня член НСОД Асылбек Кожахметов предложил предоставлять гранты только детям из семей с низкими доходами.