+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 31 °С
USD 413.12 EUR 452.86
RUB 5.82 CNY 57.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане могут ввести льготное кредитование оплаты за учебу

27 Мая 2020 12:51
Поделиться:
В Казахстане могут ввести льготное кредитование оплаты за учебу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть возможность увеличения количества грантов для социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным вопросом является доступность высшего образования. Считаю, что в системе распределения государственных образовательных грантов следует предусмотреть больший социальный компонент. То есть делать упор не только на академический успех абитуриента, но и на его социально экономическом статусе», - сказал Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании НСОД.

Глава государства озвучил несколько возможных вариантов.

«Следует рассмотреть вопрос об увеличении количества грантов для социально уязвимых категорий граждан и молодёжи для семей с низкими доходами. Еще бы одной формой поддержкой могло бы стать льготное кредитование оплаты за высшее образование. Я прошу Правительство, также членов НСОД внести свои предложения по данному вопросу», - отметил Президент.

Напомним, сегодня член НСОД Асылбек Кожахметов предложил предоставлять гранты только детям из семей с низкими доходами.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Образование,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив