В Казахстане могут ввести льготное кредитование оплаты за учебу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть возможность увеличения количества грантов для социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Важным вопросом является доступность высшего образования. Считаю, что в системе распределения государственных образовательных грантов следует предусмотреть больший социальный компонент. То есть делать упор не только на академический успех абитуриента, но и на его социально экономическом статусе», - сказал Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании НСОД.
Глава государства озвучил несколько возможных вариантов.
«Следует рассмотреть вопрос об увеличении количества грантов для социально уязвимых категорий граждан и молодёжи для семей с низкими доходами. Еще бы одной формой поддержкой могло бы стать льготное кредитование оплаты за высшее образование. Я прошу Правительство, также членов НСОД внести свои предложения по данному вопросу», - отметил Президент.
Напомним, сегодня член НСОД Асылбек Кожахметов предложил предоставлять гранты только детям из семей с низкими доходами.
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