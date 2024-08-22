В Казахстане могут внедрить обязательное страхование жилья от катастроф

Такой вариант сейчас рассматривается Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК. В ведомстве сообщили, что уже начали выбирать модель страхования недвижимости казахстанцев от возможных катастроф. Сейчас рассматривают внедрение обязательной страховки для граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В настоящее время Агентством ведется совместная работа с государственными органами и международными экспертами по выбору наиболее подходящей для Казахстана модели страхования от катастрофических рисков. Рассматриваются различные варианты модели, и одним из рассматриваемых вариантов является внедрение обязательного страхования зарегистрированного жилья граждан от катастрофических рисков, - говорится в ответе АРРФР на запрос Kazinform.

В ведомстве также сообщили, что до конца года будет определена оптимальная модель страхования жилья казахстанцев от катастрофических рисков, после чего ее представят общественности.

При этом на 19 августа 2024 года в страховые организации Казахстана поступило 164 заявления о страховых случаях, связанных с последствиями паводков. Из них 120 заявлений поступило от физических лиц и 44 от юридических лиц.

- На данный момент общая заявленная сумма страховых выплат составляет 907 млн тенге, из которых от физических лиц – 395,2 млн тенге, а от юридических лиц – 512,5 млн тенге. Остальные заявления находятся на рассмотрении страховыми организациями, — пояснили в АРРФР.

Отметим, что пока что страхование недвижимости в Казахстане происходит на добровольной основе. Лицензию по данному классу получили 15 страховых организаций из 24.

Договоры по добровольному страхованию имущества, как правило, покрывают риски от стихийных бедствий, включая землетрясение, наводнение, паводки, оползни, ураганы и другие природные катаклизмы. Стоимость такого подобного полиса разнится и может зависеть от множества факторов, таких как: местоположение объекта недвижимости, его стоимость, размер и тип покрытия, а также история страховых случаев.

В АРРФР уточнили, что в среднем стоимость страхования квартиры или частного дома может составлять от нескольких тысяч до десятков тысяч тенге в год. Однако более точные цены можно получить у страховых компаний.

Ранее Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что охват страхованием от природных катастроф жилых помещений в среднем по стране составляет 3,2% и 7,7% по Алматы. Это низкий показатель по международным меркам, учитывая географические и климатические особенности региона.

Они также опубликовали статистические данные о состоянии страхового сектора Казахстана на 1 июля 2024 года. Оказалось, что активы страховых (перестраховочных) организаций по итогам июня 2024 года увеличились на 2,8% до 2,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 5,2%), в основном в результате роста портфеля ценных бумаг.

Собственный капитал страховых организаций за июнь вырос на 1,6%, или 13,4 млрд тенге, до 836 млрд тенге за счет увеличения страховых выплат и резервов непроизошедших убытков по договорам аннуитета (с начала года снижение на 7,6%).

Чистая прибыль по страховому рынку в июне составила 37,3 млрд тенге за счет доходов от страховой и инвестиционной деятельности (с начала года – 97,2 млрд тенге).