Как масштабные паводки повлияли на рынок страхования в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с государственными органами и международными экспертами прорабатывает механизм взаимодействия государства и страховых организаций в случае чрезвычайных событий и определяет порядок компенсации ущерба, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основанием для внедрения страхования от катастрофических рисков является усиление интенсивности природных катастроф, в том числе масштабные паводки в Казахстане.

В настоящее время компенсацию за ущерб от природных катастроф выплачивает в основном государство за счет бюджетных средств. Страховой защитой покрыта небольшая часть граждан и предпринимателей, которые заблаговременно приняли меры для страхования собственного имущества от рисков стихийных бедствий.

Страхование катастрофических рисков в нашей стране является добровольным. В 2023 году заключено 366 тысяч договоров добровольного страхования, рост по сравнению с 2022 годом составил 11,6%, за последние 5 лет — 114%.

Между тем охват страхованием от природных катастроф жилых помещений в среднем по стране составляет 3,2% и 7,7% по Алматы. Это низкий показатель по международным меркам, учитывая географические и климатические особенности нашего региона.

— Наилучшей моделью является создание механизма защиты по принципу государственно-частного партнерства. Международная практика показывает, что страховые организации не способны покрыть полностью ущерб от крупных природных катастроф. В большинстве стран, территория которых регулярно подвергается рискам стихийных бедствий, страхование катастрофических рисков является обязательным, в том числе в Турции, Румынии, Франции, Испании, Марокко, США и Кыргызстане, — отметила Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

В настоящее время в Казахстане также рассматривается внедрение обязательного или вмененного страхования жилья. Страхованием могут быть покрыты все жилые строения, зарегистрированные по республике. Выплаты по обязательному страхованию будут составлять фиксированную величину. Граждане, которые в дополнение к обязательному страхованию заключат также договор добровольного страхования, смогут получить большее покрытие ущерба.

На сегодня ни одна страна в мире самостоятельно не может покрыть ущерб от катастроф, происходящих на ее территории, в перестраховании крупных рисков наряду с отечественными страховыми организациями должны участвовать международные перестраховочные организации.

Для определения размера страховых взносов и минимальных страховых выплат необходима полноценная статистика по объектам недвижимости, подлежащим страхованию, включая их характеристики по типу строения, году постройки, уровню защиты от землетрясений и другим параметрам.

Важно также иметь доступ к исторической информации по произошедшим страховым случаям в разрезе регионов страны и размерах возмещения ущерба в зависимости от степени разрушения недвижимого имущества.

Внедрение страхования от катастрофических рисков потребует проведения актуарных расчетов и разработки соответствующих законодательных поправок. В случае если будет принято решение о введении обязательного страхования жилья, потребуется принятие отдельного законодательного акта.