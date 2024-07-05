В Казахстане могут открыть представительство ОЭСР

Заместитель Премьер-министра–министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров встретился с руководителем отдела Евразии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Уильямом Томпсоном, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Стороны обсудили ход имплементации рекомендаций Организации, реализацию совместного Плана действий Правительства РК и Секретариата ОЭСР до 2025 года, а также сотрудничество в рамках Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР.

Фото: Правительство РК

На встрече была озвучена инициатива по открытию представительства организации в Казахстане. На сегодняшний день ее региональные офисы действуют в Китае, Индонезии, Украине и Греции.

Уильям Томпсон отметил положительный опыт взаимодействия ОЭСР с Казахстаном. В соответствии с рекомендациями в стране проведен ряд политических и экономических преобразований: введен институт инвестиционного омбудсмена, усилен парламентский контроль за использованием бюджетных средств, разработана Стратегия низкоуглеродного развития страны до 2060 года, создан Национальный контактный центр по ответственному ведению бизнеса и Высшая аудиторская палата. Начался процесс децентрализации власти – введена прямая выборность акимов районов и городов областного значения.

Фото: Правительство РК