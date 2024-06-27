В Казахстане могут открыть 5 000 новых месторождений - министр Канат Шарлапаев

Сегодня в Казахстане насчитывается более 8 000 месторождений различных полезных ископаемых. При соответствующей разведке в стране можно ожидать открытие еще 5 000 новых месторождений, общая стоимость которых оценивается в 46 трлн долларов. Об этом в интервью немецкому журналу Markt und Mittelstand сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр отметил, что Казахстан — один из важнейших поставщиков нефти для Германии. По его словам, наша страна также обладает огромным потенциалом для увеличения поставок традиционных энергоресурсов, таких как газ, а также для производства экологически чистого водорода и его экспорта.

— В лице Казахстана Германия и Европа имеют надежного и безопасного сырьевого партнера, который внесет значительный вклад в реализацию целей европейского «зеленого курса», — сказал Шарлапаев в интервью.

Он напомнил, что недавно Европейский союз создал «Форум партнерства по безопасности минеральных ресурсов», в которую был включен Казахстан для развития сотрудничества и обмена между поставщиками и пользователями стратегически важных сырьевых материалов.

— Частично решение проблемы перехода европейской экономики к цифровым, энергетическим и мобильным технологиям находится в почве нашей страны. В настоящее время в Казахстане насчитывается более 8 000 месторождений более чем 100 различных полезных ископаемых. При соответствующей разведке можно ожидать еще 5 000 месторождений. Их общая стоимость оценивается в 46 триллионов долларов. Казахстан богат различными твердыми полезными ископаемыми, включая железо, золото, медь, уран, цинк, молибден, вольфрам, марганец, золото и алюминий. Также страна обладает значительной долей мировых запасов вольфрама (63%), хрома (48%), урана (14%), серебра (6%) и меди (более 4%), а также различных редкоземельных металлов, — сообщил Канат Шарлапаев.

В общей сложности, по его словам, Казахстан продвигает 18 из 34 видов сырья, классифицированных ЕС как «критические» в недавно принятом «Законе о критическом сырье». Поэтому без Казахстана «зелёный поворот» невозможен, заявил министр.

К.Шарлапаев также акцентировал внимание на надежности цепочек поставок и логистических маршрутов.

— До сих пор большая часть товаров из Азии и Центральной Азии транспортировалась через Россию. Маршрут существует и продолжает использоваться. Однако мы очень заинтересованы в том, чтобы сделать поставки товаров и сырья в Европу еще более надежными и устойчивыми. Несколько дней назад Казахстан и соседние государства ЦА запустили совместную координационную платформу для Транскаспийского транспортного коридора (ТКТК), планируемого совместно с ЕС. Транскаспийский транспортный коридор, который продвигается Европейским союзом и другими странами как устойчивый транспортный маршрут, предназначен для транспортировки сырья и других товаров между Центральной Азией и Европой менее чем за 15 дней, минуя Россию и Иран. В то же время проект также призван служить коридором для обмена знаниями и инновациями между Европой и ЦА, — проинформировал он.

Кроме того, министр заявил, что у Казахстана есть большие возможности для развития и расширения возобновляемых источников энергии. И страна сегодня заинтересована в том, чтобы перерабатывать их, возможно, даже в конечные продукты, как производство аккумуляторов.

— Помимо нефти и газа, Казахстан предлагает много площадей и пространства, солнце и ветер для производства возобновляемой энергии, огромные сельскохозяйственные площади, которые способствуют глобальной продовольственной безопасности, а также критически важное сырье для перехода Европы к энергетике и мобильности, а также большой потенциал для развития новых логистических маршрутов и производственных мощностей. У немецких логистических, сельскохозяйственных и строительных компаний, а также у специалистов по добыче полезных ископаемых за рубежом еще много возможностей для интенсивного участия, — добавил Канат Шарлапаев.

По его данным, Казахстан в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» занимает 25-е место в мире и, таким образом, всего на три позиции отстает от Германии, которая находится на 22-м месте. Сегодня в Казахстане существует более 600 совместных предприятий с участием немецкого капитала. Среди них такие крупные компании, как Metro, Knauf Gips, Heidelberg Cement, BASF, Linde, Obi и Claas.