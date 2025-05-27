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    11:09, 27 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане модернизируют 8 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения

    В Казахстане в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» планируется модернизация порядка 8 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения на общую сумму 1 трлн тенге и 2,8 тыс. км сетей водоотведения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    водоснабжение, трубы, канализация
    Фото: freepik.com

    Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

    — Реализация мероприятий проекта позволит поэтапно снизить уровень износа инженерных сетей, обеспечить надёжную и бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения, повысить качество предоставляемых услуг и снизить аварийность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — отметил министр.

    Кроме того, Министерством сформирован План подготовительных работ, согласно которому местным исполнительным органам необходимо:

    — до 1 сентября подготовить 10 876 объектов образования;
    — до 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, до 15 октября в оставшихся регионах обеспечить готовность 5 644 объектов здравоохранения и 51 637 жилых домов.

    А также:

    — на еженедельной основе необходимо предоставлять информацию о готовности к предстоящему отопительному сезону;
    — разработать и утвердить План потребности угля на предстоящий отопительный сезон 2025–2026 годов;
    — обеспечить участие всех региональных угольных операторов на биржевых торгах углем;
    — начать работу по заготовке угля для бюджетных организаций;
    — принять меры по погашению имеющейся дебиторской задолженности.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане изношены почти 50% сетей тепло- и водоснабжения.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Регионы Вода Министерство промышленности и строительства
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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