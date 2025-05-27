В Казахстане модернизируют 8 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения

Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

— Реализация мероприятий проекта позволит поэтапно снизить уровень износа инженерных сетей, обеспечить надёжную и бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения, повысить качество предоставляемых услуг и снизить аварийность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — отметил министр.

Кроме того, Министерством сформирован План подготовительных работ, согласно которому местным исполнительным органам необходимо:

— до 1 сентября подготовить 10 876 объектов образования;

— до 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, до 15 октября в оставшихся регионах обеспечить готовность 5 644 объектов здравоохранения и 51 637 жилых домов.

А также:

— на еженедельной основе необходимо предоставлять информацию о готовности к предстоящему отопительному сезону;

— разработать и утвердить План потребности угля на предстоящий отопительный сезон 2025–2026 годов;

— обеспечить участие всех региональных угольных операторов на биржевых торгах углем;

— начать работу по заготовке угля для бюджетных организаций;

— принять меры по погашению имеющейся дебиторской задолженности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изношены почти 50% сетей тепло- и водоснабжения.