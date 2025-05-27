В Казахстане модернизируют 8 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения
В Казахстане в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» планируется модернизация порядка 8 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения на общую сумму 1 трлн тенге и 2,8 тыс. км сетей водоотведения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.
— Реализация мероприятий проекта позволит поэтапно снизить уровень износа инженерных сетей, обеспечить надёжную и бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения, повысить качество предоставляемых услуг и снизить аварийность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — отметил министр.
Кроме того, Министерством сформирован План подготовительных работ, согласно которому местным исполнительным органам необходимо:
— до 1 сентября подготовить 10 876 объектов образования;
— до 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, до 15 октября в оставшихся регионах обеспечить готовность 5 644 объектов здравоохранения и 51 637 жилых домов.
А также:
— на еженедельной основе необходимо предоставлять информацию о готовности к предстоящему отопительному сезону;
— разработать и утвердить План потребности угля на предстоящий отопительный сезон 2025–2026 годов;
— обеспечить участие всех региональных угольных операторов на биржевых торгах углем;
— начать работу по заготовке угля для бюджетных организаций;
— принять меры по погашению имеющейся дебиторской задолженности.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изношены почти 50% сетей тепло- и водоснабжения.