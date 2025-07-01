В Казахстане кардинально изменили систему отбора судей

Теперь ситуация изменилась кардинально:

экзамен, включая тесты, эссе и кейсы, можно сдавать 12 раз в год — втрое чаще, чем раньше;

психологическое тестирование, один из ключевых этапов, проводят 10 раз в год вместо трех;

заседания Квалификационной комиссии по собеседованию с кандидатами проходят 4 раза в месяц, тогда как раньше были лишь раз в два месяца.

Благодаря этому путь от начала экзамена до его завершения сократился с полутора лет до трех месяцев.

Но вместе с тем требования к будущим судьям ужесточились.



— Введена дополнительная проверка по базам данных правоохранительных и специальных органов. Она позволяет определить возможную причастность кандидатов к противоправной деятельности — отмыванию преступных доходов, участию в радикальных группах, наркочатах, незаконных азартных играх, теневому обороту цифровых активов и другим рискам, — отметила Салтанат Жунуспекова на брифинге в СЦК.

По ее словам, если раньше экзамен успешно проходили около 50% кандидатов, то теперь — только 20%. Но это, по словам Жунуспековой, говорит не о снижении доступности, а о повышении качества отбора. Остаются те, кто действительно готов морально и профессионально.

Для сравнения, за первые шесть месяцев 2025 года Квалификационная комиссия провела 18 заседаний, по итогам которых все этапы экзамена прошли 125 человек. Тогда как за весь 2024 год экзамен сдали лишь 73 кандидата.

Как проходил отбор судей и сколько кандидатов получили рекомендации — читайте в нашем материале.