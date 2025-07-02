В Казахстане изменились правила поступления по образовательным грантам

Бакалавриат

Гранты присуждаются на конкурсной основе по результатам ЕНТ с учетом заявленных групп образовательных программ. Для творческих специальностей - по баллам ЕНТ и творческим экзаменам.

Проходные баллы для участия в конкурсе:

национальные вузы - не менее 65 баллов (педагогика - 75, медицина - 70, право - 75);

другие вузы - не менее 50 баллов (педагогика - 75, медицина - 70, право - 75);

для поступающие на сельское хозяйство, биоресурсы, ветеринарию - не менее 50 баллов.

выпускникам колледжей (сокращенный срок обучения) - от 25 баллов (педагогика - от 35).

При этом по истории Казахстана и двум профильным предметам либо творческому экзамену нужно набрать не менее 5 баллов, по грамотности чтения и математической грамотности - не менее 3.

Предусмотрены квоты для детей-сирот, детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью 1, 2 групп, детей из многодетных и неполных семей, граждан, выслуживших срок срочной службы, молодежи из западных, густонаселенных и новых регионов.

Магистратура

Для научно-педагогического направления пороговый балл КТ - от 75, для профильной - от 30. При этом по иностранному языку нужно набрать не менее 25 баллов, по профильным дисциплинам - не менее 7, по тесту на готовность к обучению - не менее 7.

Победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований последних трех лет зачисляются с грантом без конкурса при соответствии профиля.

Отметим, что гранты, от которых абитуриенты отказываются или не приходят в вузы, возвращаются для повторного распределения.

Ранее сообщалось, что более 2000 солдат получили госгранты в вузы Казахстана.