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    12:53, 02 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане изменились правила поступления по образовательным грантам

    Министерство науки и высшего образования утвердило новые правила присуждения образовательных грантов для оплаты обучения по программам бакалавриата и магистратуры. Соответствующий приказ подписал министр, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Студенты студенттер лекция аудитория
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Бакалавриат

    Гранты присуждаются на конкурсной основе по результатам ЕНТ с учетом заявленных групп образовательных программ. Для творческих специальностей - по баллам ЕНТ и творческим экзаменам.

    Проходные баллы для участия в конкурсе:

    • национальные вузы - не менее 65 баллов (педагогика - 75, медицина - 70, право - 75);
    • другие вузы - не менее 50 баллов (педагогика - 75, медицина - 70, право - 75);
    • для поступающие на сельское хозяйство, биоресурсы, ветеринарию - не менее 50 баллов.
    • выпускникам колледжей (сокращенный срок обучения) - от 25 баллов (педагогика - от 35).

    При этом по истории Казахстана и двум профильным предметам либо творческому экзамену нужно набрать не менее 5 баллов, по грамотности чтения и математической грамотности - не менее 3.

    Предусмотрены квоты для детей-сирот, детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью 1, 2 групп, детей из многодетных и неполных семей, граждан, выслуживших срок срочной службы, молодежи из западных, густонаселенных и новых регионов.

    Магистратура

    Для научно-педагогического направления пороговый балл КТ - от 75, для профильной - от 30. При этом по иностранному языку нужно набрать не менее 25 баллов, по профильным дисциплинам - не менее 7, по тесту на готовность к обучению - не менее 7. 

    Победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований последних трех лет зачисляются с грантом без конкурса при соответствии профиля.

    Отметим, что гранты, от которых абитуриенты отказываются или не приходят в вузы, возвращаются для повторного распределения.

    Ранее сообщалось, что более 2000 солдат получили госгранты в вузы Казахстана. 

    Теги:
    Гранты Образование Миннауки и высшего образования РК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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