Более 2000 солдат получили госгранты в вузы Казахстана

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вручение сертификатов прошло в торжественной обстановке. Поздравив отличников боевой учебы, заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев вручил сертификаты на обучение 22 отслужившим солдат, призванным весной 2024 года.

Фото: Министерство обороны РК

Возможность поступления в высшие учебные заведения без сдачи ЕНТ – государственная инициатива, направленная на повышение мотивации срочной воинской службы, поддержку молодых специалистов и стимулирование их профессионального роста.

- В конкурсном отборе приняли участие свыше 17500 солдат, отслуживших установленные сроки службы в воинских частях Вооруженных сил, Службы государственной охраны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии. Рад, что среди вас есть те, кто решили поступить в военные учебные заведения и стать офицерами, это значит, что служба в армии сформировала в вас такие качества, как ответственность, дисциплинированность и патриотизм. Не сомневаюсь, что и в учебе вы покажете высокие результаты, как и в период службы, – отметил генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Фото: Министерство обороны РК

Замминистра обороны заверил, что Министерством обороны и дальше будут приниматься меры по наращиванию различных льгот для граждан, отслуживших срочную воинскую службу.

Для проведения честного и прозрачного отбора создана информационная система Sarbaz 2.0. В ней зарегистрированы все воинские части и отображаются результаты по успеваемости и дисциплине солдат в течение всего периода службы.

Теперь вчерашние солдаты не только не сдают ЕНТ, помимо обучения за счёт государства, они получают право на стипендию, бесплатное общежитие и зачисление на военную кафедру без конкурса.

Фото: Министерство обороны РК

От Министерства науки и высшего образования выделено 2010 грантов в гражданские вузы, 253 места в военные институты Министерства обороны, 36 мест в Академию Национальной гвардии, в Академию Пограничной службы КНБ – 12 мест и три места в учебное заведение Министерства по чрезвычайным ситуациям.

От лица военнослужащих срочной службы со словами благодарности выступил Владислав Внуковский, проходивший срочную службу в войсковой части 44813 Сил воздушной обороны ВС РК.

- Служба в рядах Вооружённых сил Республики Казахстан стала для меня не только школой мужества, дисциплины и стойкости, но и временем научиться работать в команде. Горжусь тем, что стал частью мощной и профессиональной армии, способной защитить независимость и целостность нашей страны. Сегодня, получая сертификат на обучение в любом казахстанском вузе, я принял решение пойти по стопам отца, поступить в Военный институт Сил воздушной обороны и продолжить службу в статусе офицера, – сказал Владислав Внуковский.

На мероприятии также присутствовали родители солдат и студенты столичных вузов, поступившие в ведущие университеты благодаря службе в армии. Каждый из них поделился своей историей успеха и достижениями.