В Казахстане изменились госпошлины за паспорта и удостоверения личности

Что и сколько теперь стоит

Паспорт гражданина РК:

24 страницы (для детей до 16 лет) – 17 300 тенге;

36 страниц – 34 600 тенге;

48 страниц – 51 900 тенге.

Удостоверение личности гражданина РК или вид на жительство иностранца – 865 тенге (0,2 МРП);

Удостоверение лица без гражданства – 34 600 тенге (8 МРП).

Кто освобожден от уплаты госпошлины:

лица, получающие удостоверение личности гражданина РК впервые (по достижении 16-летнего возраста, в том числе лица старше 18 лет);

на основании паспорта бывшего СССР образца 1974 года или при его восстановлении по утрате;

при вступлении в гражданство Республики Казахстан;

при замене документа по истечении срока действия.

Важно: если удостоверение личности теряется более двух раз в течение года, госпошлина увеличивается до 1 МРП – 4 325 тенге.

Как сообщили в управлении миграционной службы ДП области Абай, поправки упрощают получение документов и снижают финансовую нагрузку на граждан, при этом сохраняется ответственность за аккуратное хранение паспорта.

Отметим, что казахстанцы с середины июля 2025 года получают паспорта нового образца, оснащенные дополнительной степенью защиты.