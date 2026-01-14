РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:11, 14 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане изменились госпошлины за паспорта и удостоверения личности

    С начала года в Казахстане действует новый размер месячного расчетного показателя (МРП) – 4 325 тенге. Это изменило стоимость государственной пошлины за выдачу паспортов и удостоверений личности, передает агентство Kazinform.

    документы, паспорт, удостоверение
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Что и сколько теперь стоит

    Паспорт гражданина РК: 

    • 24 страницы (для детей до 16 лет) – 17 300 тенге; 
    • 36 страниц – 34 600 тенге; 
    • 48 страниц – 51 900 тенге. 

    Удостоверение личности гражданина РК или вид на жительство иностранца – 865 тенге (0,2 МРП);

    Удостоверение лица без гражданства – 34 600 тенге (8 МРП).

    Кто освобожден от уплаты госпошлины:

    • лица, получающие удостоверение личности гражданина РК впервые (по достижении 16-летнего возраста, в том числе лица старше 18 лет); 
    • на основании паспорта бывшего СССР образца 1974 года или при его восстановлении по утрате; 
    • при вступлении в гражданство Республики Казахстан; 
    • при замене документа по истечении срока действия.

    Важно: если удостоверение личности теряется более двух раз в течение года, госпошлина увеличивается до 1 МРП – 4 325 тенге.

    Как сообщили в управлении миграционной службы ДП области Абай, поправки упрощают получение документов и снижают финансовую нагрузку на граждан, при этом сохраняется ответственность за аккуратное хранение паспорта.

    Отметим, что казахстанцы с середины июля 2025 года получают паспорта нового образца, оснащенные дополнительной степенью защиты.

    Теги:
    МВД РК Казахстанцы Паспорт Полиция
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
