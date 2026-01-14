В Казахстане изменились госпошлины за паспорта и удостоверения личности
С начала года в Казахстане действует новый размер месячного расчетного показателя (МРП) – 4 325 тенге. Это изменило стоимость государственной пошлины за выдачу паспортов и удостоверений личности, передает агентство Kazinform.
Что и сколько теперь стоит
Паспорт гражданина РК:
- 24 страницы (для детей до 16 лет) – 17 300 тенге;
- 36 страниц – 34 600 тенге;
- 48 страниц – 51 900 тенге.
Удостоверение личности гражданина РК или вид на жительство иностранца – 865 тенге (0,2 МРП);
Удостоверение лица без гражданства – 34 600 тенге (8 МРП).
Кто освобожден от уплаты госпошлины:
- лица, получающие удостоверение личности гражданина РК впервые (по достижении 16-летнего возраста, в том числе лица старше 18 лет);
- на основании паспорта бывшего СССР образца 1974 года или при его восстановлении по утрате;
- при вступлении в гражданство Республики Казахстан;
- при замене документа по истечении срока действия.
Важно: если удостоверение личности теряется более двух раз в течение года, госпошлина увеличивается до 1 МРП – 4 325 тенге.
Как сообщили в управлении миграционной службы ДП области Абай, поправки упрощают получение документов и снижают финансовую нагрузку на граждан, при этом сохраняется ответственность за аккуратное хранение паспорта.
Отметим, что казахстанцы с середины июля 2025 года получают паспорта нового образца, оснащенные дополнительной степенью защиты.