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    16:45, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане изменили правила перевозки грузов ж/д транспортом

    В Казахстане изменили правила перевозки грузов ж/д транспортом
    Фото: freepik.com

    В Казахстане ввели изменения и дополнения в правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. Соответствующий приказ опубликован Министерством транспорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В документе отмечается, что сбор за хранение начисляется за:

    • грузы, выгруженные на местах погрузки-выгрузки, с момента выгрузки;
    • грузы в вагонах, контейнерах, простаивающих на станционных путях, на местах погрузки-выгрузки, расположенных на станционных путях, подлежащие выгрузке средствами грузополучателя, а также грузы на своих осях, простаивающие на станционных путях, по истечении двадцати четырех часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения;
    • грузы в вагонах, контейнерах, грузы на своих осях, простаивающие на станционных путях в ожидании переадресовки по истечении двадцати четырех часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения.

    Также, согласно новым изменениям, сбор за хранение неисправных груженых и порожних собственных вагонов, отцепленных для проведения текущего отцепочного ремонта, не взымается.

    Кроме того, в приказе говорится, что увеличенный в соответствии с Тарифным руководством (прейскурантом) перевозчика до десятикратного размера сбор за хранение применяется по истечении 48 часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения, после вывешивания объявления об увеличении сбора. Начисление увеличенного сбора за хранение грузов не превышает 30 календарных дней

    Теги:
    Казахстан Грузоперевозки Транспорт Минтранспорта РК Железная дорога
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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