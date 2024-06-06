В Казахстане изменили правила перевозки грузов ж/д транспортом

В Казахстане ввели изменения и дополнения в правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. Соответствующий приказ опубликован Министерством транспорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

В документе отмечается, что сбор за хранение начисляется за:

грузы, выгруженные на местах погрузки-выгрузки, с момента выгрузки;

грузы в вагонах, контейнерах, простаивающих на станционных путях, на местах погрузки-выгрузки, расположенных на станционных путях, подлежащие выгрузке средствами грузополучателя, а также грузы на своих осях, простаивающие на станционных путях, по истечении двадцати четырех часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения;

грузы в вагонах, контейнерах, грузы на своих осях, простаивающие на станционных путях в ожидании переадресовки по истечении двадцати четырех часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения.

Также, согласно новым изменениям, сбор за хранение неисправных груженых и порожних собственных вагонов, отцепленных для проведения текущего отцепочного ремонта, не взымается.

Кроме того, в приказе говорится, что увеличенный в соответствии с Тарифным руководством (прейскурантом) перевозчика до десятикратного размера сбор за хранение применяется по истечении 48 часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения, после вывешивания объявления об увеличении сбора. Начисление увеличенного сбора за хранение грузов не превышает 30 календарных дней