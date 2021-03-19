В Казахстане исследуют циркулирующие штаммы коронавируса – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения проводятся исследования циркулирующих штаммов коронавируса в Республике Казахстан, сообщил в Facebook глава ведомства Алексей Цой. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Совместно со Всемирной организацией здравоохранения внедрена новая методика экспресс ПЦР-скрининга на определение штаммов COVID-19. 17 марта 2021 года референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения были изучены положительные лабораторные образцы, полученные от больных КВИ по г.Алматы. По итогам исследований выявлена вероятность мутации, характерной для «Британского», «Южноафриканского», «Бразильского» штаммов. Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к одному из данных штаммов будет определена в течение месяца после завершения полногеномного секвенирования», - сообщил Алексей Цой.

Как отметил глава Минздрава РК, меры профилактики и лечения КВИ с мутациями идентичны к действующим подходам.

«Это соблюдение масочного режима и социальной дистанции, исключение посещения мест массового скопления населения, а также вакцинация населения. При этом, по данным Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (Россия) доказана эффективность используемой в настоящее время в Республике Казахстан вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) против «Британского» штамма. В преддверии выходных и праздничных дней обращаем внимание населения на необходимость соблюдения всех мер предосторожности для недопущения дальнейшего распространения КВИ», - дополнил А.Цой.