В Казахстане исключат малоэффективные препараты из системы закупа

Министерство здравоохранения Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений и дополнений в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ разработан в рамках пересмотра приказа от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-88. Публичное обсуждение продлится до 20 мая 2026 года.

Как сообщили в ведомстве, изменения направлены на повышение эффективности лекарственного обеспечения населения, внедрение современных препаратов и рациональное использование бюджетных средств.

Согласно проекту, из перечня предлагается исключить 21 позицию лекарственных средств, утративших актуальность, и одновременно включить 17 новых препаратов, а также одно медицинское изделие с доказанной клинической эффективностью и безопасностью.

Отмечается, что включение новых позиций обусловлено их эффективностью, подтвержденной профессиональной экспертизой, а также необходимостью расширения терапевтических возможностей лечения пациентов.

В министерстве подчеркнули, что реализация предлагаемых изменений позволит оптимизировать систему закупа лекарств, повысить качество медицинской помощи и обеспечить более эффективное использование бюджетных средств.

Проект подготовлен с учетом решений Формулярной комиссии и текущих потребностей системы здравоохранения. В ведомстве добавили, что работа по совершенствованию перечней лекарственных средств будет продолжена с учетом международных стандартов и клинической практики.

Ранее стало известно, что в Казахстане зафиксировано снижение цен по 631 позиции лекарств в среднем на 24,6%.