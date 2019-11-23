В Казахстане инвалидами становятся больше всего дети - эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Инвалидами больше всего в Казахстане становятся дети и подростки. Об этом сообщил президент АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» Николай Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К нам в центр больше всего обращаются молодые люди и дети. Сейчас в основном люди страдают из-за сосудистых заболеваний и сахара, есть и врожденные болезни. У нас в центре 90% изготовленных протезов – детская обувь. Сердце кровью обливается, когда думаешь об этих детишках. У нас нет возрастного ограничения, есть и 7-месячные дети и старшие. У всех разные болезни. В прошлом году нашими услугами пользовались порядка 60% клиентов в возрасте до 18 лет», - сказал в ходе пресс-тура Николай Петров.

Он также отметил, что число обращающихся в протезно-ортопедический центр с каждым годом увеличивается.

Кроме того, Николай Петров добавил, что за годы своего существования - 90 лет - центр проделал серьезную работу и вырос из небольшой мастерской в современное предприятие, на вооружении которого имеются все новейшие технологии протезно-ортопедической отрасли.

«Сегодня мы производим более 30 000 изделий в год, в том числе свыше 60 модификаций протезов верхних и нижних конечностей, 112 модификаций ортопедической обуви для всех сезонов и многое другое. Всего РПОЦ выпускает около 74% от общего объема изделий протезирования и 91% специализированной ортопедической обуви, производимой в Казахстане. Протезы, изготовленные РПОЦ, используют казахстанские спортсмены - участники Параолимпийских игр, что подтверждает высокое качество выпускаемой продукции», - добавил президент центра.

Стоит отметить, что республиканский протезно-ортопедический центр в Алматы организовал пресс-тур, посвященный своему 90-летнему юбилею.



