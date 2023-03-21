В Казахстане идет возрождение празднования Наурыза – этнограф из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане идет возрождение или ренессанс праздника весеннего равноденствия Наурыз. Однако для истинного понимания и возрождения этого древнего праздника необходимо научное исследование традиций Наурыза среди казахов зарубежья. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал проректор по науке и инновациям актюбинского университета имени Кудайбергена Жубанова, доктор исторических наук, доцент, этнограф и исследователь Рахым Бекназаров.

– Рахым Агибаевич, расскажите о возрождении празднования Наурыза в Казахстане.

– Можно сказать, что сейчас в нашей стране идет ренессанс или возрождение праздника Наурыз, который имеет доисламские, тюркские, а может и более древние корни. На празднование Наурыза большое влияние оказала в свое время иранская культура.

Этот праздник един для многих тюркских народов, его в разных народах называют по-своему - Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Нооруз. В переводе с персидского он означает новый день или новый год, смысл праздника един - это приход весны, праздник нового года, когда природа вновь расцветает и все вокруг оживает вместе с ней. Мне нравится, что в нашей стране идет массовое возрождение национальных традиций, однако многое в казахской истории было утеряно и забыто.

Радует, когда забытые традиции восстанавливаются, но есть масса нововведений, которые люди просто придумывают по наитию, но это не есть традиция.

У населения, конечно, есть много информации про праздник Наурыз, но из-за того, что в советское время праздник был запрещен, мы теперь восстанавливаем прошлое. К счастью, традиции и история праздника в его изначальном виде сохранилась у казахов зарубежья, казахские диаспоры в других странах непрерывно отмечали Наурыз и не меняли его традиций. Поэтому требуется изучение праздника среди казахов зарубежья.

– Казахи каких стран сохранили традиции праздника?

– Это казахи Ирана, Монголии, Китая, Косагашского района Российской Федерации. Эти казахи сохранили традиционное празднование Наурыза, что показало экспедиционное исследование этого праздника у них. Проведение Наурыза необходимо для консолидации нашего народа, и для нас важно изучение истории праздника вместе с изучением казахских диаспор за рубежом. Я посещал диаспоры Китая, Монголии и был удивлен, как там сохранились старые легенды про Наурыз, фольклор, песни, стихи, пословицы, они хранят смысловые значения слов, которые мы знаем, используем, но по сути не понимаем. На данный период требуется исследование Наурыза не только историками, но и в контакте с филологами, чтобы поднять древние пласты.

– Вы говорили о нарушениях традиций Наурыза...

– Само празднования Наурыза в разных регионах страны идет по-разному. К примеру, 14 марта мы отмечали Корису. Фактически его отмечает западный Казахстан, а также казахи Туркмении, Ирана, однако не весь Казахстан. По моему мнению, говорить, чтобы этот день 14 марта отмечали казахи всего Казахстана, является нововведением. Да для консолидации народа Наурыз нужен, но 14 марта не праздновался во всей стране ранее.

Проблема еще в том, что мы должны не только восстановить традиции Наурыза, но и взять прикладную часть праздника, ведь не все можно использовать постоянно.

Думаю, по всему Казахстану должно быть единое понятие состава Наурыз коже, потому что каждый по-разному делает. Как знакомить туриста с Наурыз коже, если нет единого рецепта напитка? Иногда Наурыз коже получается невкусным. Например, мы же знаем рецепт пиццы. Также думаю нужно отработать универсальный рецепт Наурыз коже, чтобы был более экономичный и употребляемый всеми. По крайней мере необходимо утвердить 2-3 точных варианта, например сладкий Наурыз коже, кислый и нейтральный.

– Как по вашему мнению этнографа и исследователя в Казахстане можно развивать и популяризировать другие национальные традиции и обычаи?

–Конечно невозможно в нынешнее время популяризировать все национальные традиции казахов, ходить постоянно в национальной одежде, когда весь мир ходит в классических костюмах.

Казахская культура очень древняя, она интересная. Мы, находясь внутри культуры, порой не замечаем ее уникальности, особенности, мы начинаем ее игнорировать. Поэтому ученым необходимо продолжать исследование нашей истории, культуры, раскрывать значение орнаментов, одежды и других культурных ценностей.

В обычной жизни, по моему мнению, можно использовать детали казахской культуры - например наносить орнамент на какие-то предметы - чехлы от телефонов, на украшения и другие вещи.

Этот вопрос популяризации национальной культуры отработан у казахов Китая, например. В миллиардной стране можно узнать казашку по сережкам в ее ушах или по чехлу от телефона, однако по антропологических данным ее не отличишь. Думаю, мы должны популяризировать детали культуры в прикладных вещах.

– Спасибо за интервью!