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В Казахстане идет борьба с последствиями коррупции – Касым-Жомарт Токаев

8 Февраля 2022 13:11
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В Казахстане идет борьба с последствиями коррупции – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы боремся с последствиями коррупции в нашем обществе и господства сверхбогатых в экономике. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает коррепондент МИА «Казинформ».

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Глава государства отметил, что сейчас страна переживает сложный период. Из-за этого деловая активность в стране снизилась.

«События, произошедшие в начале года, угрожали нашей национальной безопасности. Мы в таких условиях, благодаря единству страны, сохранили безопасность и даже целостность нашего государства. Сейчас главной задачей Правительства является повышение благосостояния населения, а также сокращение разрыва в доходах граждан и создание благоприятных рабочих мест», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что людям необходимо предоставить равные возможности заниматься бизнесом. На сегодня идет борьба с последствиями коррупции в обществе и господства сверхбогатых в экономике. Каждый из нас должен работать на благо страны.

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#Президент Казахстана   #Коррупция   #Экономика   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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