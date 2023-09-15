По результатам внешнего анализа коррупционных заболеваний в сфере здравоохранения диагноз «Химические ожоги передних путей» возвращаются в реестр заболеваний.Отсутствие медицинского заключения по ожогам соседних путей для жителей Восточно-Казахстанской области вызывает множество проблем с лечением и создает максимальную видимость благоприятной ситуации в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Восстановление этого диагноза дает возможность реально оценить воздействие вредных веществ в окружающую среду с введением в действие рекомендаций для перерабатывающих предприятий.

В целом проблема загрязнения региона является основной проблемой Карты коррупционных доходов Восточно-Казахстанской области.

Так, антикормониторингом обнаружены факты предоставления заведомо фиктивного геологического отчета. Этот отчет был подан на утверждение государственной комиссии по запасам.

Согласно отчету о геологической доступности разведано прогнозируется 26,6 млн кубических метров полезного ископаемого в видеоматериале «Суглинки». При этом весь объем разведанного и утвержденного материала-суглинки на территории ВКО и области Абай составляет всего 6 млн куб. метров.

Фактическое отсутствие полезных ископаемых могло вызвать экологические последствия. Так как этот объем планируется использовать для размещения дополнительных хранилищ радиоактивных, потенциально опасных отходов.

По результатам рассмотрения уполномоченным органом в соответствии с рекомендациями, которые находятся на этапе рассмотрения.

Кроме того, существуют проблемы с нехваткой угля и пастбищных углей.

В обеспечении части углем, по рекомендациям Антикора, уже функционируют дополнительные два железнодорожных угольных тупиков. В них имеется более 5 тысяч тонн запасов угля. Средняя стоимость за тонну составляет 16 тысяч тенге.

По вопросам нехватки пастбищ предоставлен возврат земельных участков общей площадью 32,3 тыс. га.

Всего за 8 месяцев Антикоррупционной службой было проведено более 150 анализов коррупционных рисков и мониторинга по всей стране. По итогам внесено порядка 1300 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

По этой ситуации и реализации Карты коррупционных последствий Восточно-Казахстанской области обсудили на выездном заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции.