Рак шейки матки вызывает одна из самых распространенных инфекций - вирус папилломы человека, который бывает более 200 типов. Самые высоко онкогенные 14 выявляются в более 95% случаев диагностирования болезни. Об этом сообщила врач акушер-гинеколог, профессор, директор ГКП на ПХВ «Городская поликлиника 13» акимата города Астаны Жанерке Ажетова.

- Передача вируса папилломы человека происходит не только половым путем, но также контактно-бытовым и вертикальным - от матери к ребенку. При этом большинство инфицированных могут не подозревать, что являются носителями, и заражать других. Глобально рак шейки матки занимает четвертое место среди всех онкологических заболеваний у женщин, и второе - среди репродуктивных видов рака. По данным ВОЗ, ежегодно выявляется более 600 тысяч новых случаев, а более 340 тысяч женщин умирают от этой болезни. При этом около 90 процентов смертей приходится на развивающиеся страны, где вакцинация против ВПЧ еще не внедрена. В Казахстане ежегодно регистрируется более 1800 новых случаев рака шейки матки, и более 600 женщин ежегодно погибают от этой болезни. То есть в среднем каждый день в стране умирают две женщины от рака шейки матки, - сообщила она.

Фото: Kazinform

В Астане, по данным 2025 года, на учете состоит более 1тыс. женщин репродуктивного возраста, которые зарегистрировались с диагнозом рака шейки матки, а ежегодно заболевает более 120 человек. Рак шейки матки и в Казахстане, и в Астане, занимает пятое место среди раков женского организма, уступая лишь раку молочной железы.

- Риск заражения вирусом папилломы человека сохраняется на протяжении всей жизни, особенно опасен он в более молодом возрасте при вступлении в первую половую связь. Поэтому для профилактики рака шейки матки для вакцинации выбрана группа молодых девочек, желательно до 15 лет. Вакцинация является единственным эффективным способом первичной профилактики: она предотвращает предраковые состояния, снижает риск развития рака и формирует надежный иммунитет, благодаря чему даже при контакте с инфицированным вирусом девочка или женщина может не заболеть. По международным рекомендациям вакцинация против ВПЧ включена в национальные календари прививок, и в нашей стране она проводится с 11 лет, - сказала Жанерке Ажетова.

Вакцинация осуществляется бесплатно во всех школах города. При этом используется четырехвалентная вакцина Гардасил, защищающая от двух онкогенных типов ВПЧ - 16 и 18, а также от типов 6 и 11. Вакцина выпускается в виде готового шприца и не требует разведения.

По итогам 2025 года в Астане первой дозой вакцины против ВПЧ были привиты 7094 девочки, из них 5756 - 11-летние, что составило 47% и 18% от целевой группы соответственно.

Фото: Kazinform

Второй этап вакцинации начался в апреле 2025 года, и по состоянию на 1 января 2026 года второй дозой привито 8035 девочек, включая 5221 девочку 11 лет, что составило 42% и 8% от целевой группы.

- Международный опыт показывает, что в странах с высоким охватом вакцинации уже сегодня фиксируется значительное снижение предраковых состояний и онкологических заболеваний. Она проводится во многих странах мира: в США вакцина рекомендована для девочек 11–13 лет с 2006 года, в Великобритании программа вакцинации девочек 12–13 лет стартовала в сентябре 2008 года, в Австралии вакцина была одобрена в 2006 году, а массовая иммунизация школьниц началась с 2007 года. В соседних странах вакцина также получила широкое распространение: в Туркменистане она включена в национальный календарь прививок с 2016 года, в Узбекистане - с 2019 года для девочек 9 лет, а в Кыргызстане - с 2022 года в рамках государственной программы иммунизации. В ряде стран распространенность вируса среди женщин снизилась на 90 процентов благодаря активной иммунизации, - отметила руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Айгуль Шагалтаева.

Рнее Kazinform писал, расширят ли возрастные рамки вакцинации от ВПЧ в Казахстане.