В Казахстане достаточны запасы мяса – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К концу 2020 года объемы производства мяса в Казахстане были доведены до уровня его потребления. Сейчас на рынке сложился долгожданный баланс спроса и предложения на мясную продукцию, проинформировали в Министерстве сельского хозяйства РК.

Как передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в прошлом году в республике было произведено 931,4 тысячи тонн мяса (на 3,7% больше, чем в 2019 году), в т.ч. 521,3 тысячи тонн говядины, 172,3 тысячи тонн баранины и почти 143 тысячи тонн конины.

Таким образом, в настоящее время за счет отечественного производства внутренний рынок обеспечен говядиной на 97%, бараниной – на 100%, кониной – на 98%.

Запасы говядины в регионах республики сейчас составляют 16,5 тысяч тонн, баранины – 7,8 тысячи тонн, конины – 7,3 тысячи тонн. При этом склады регулярно пополняются, поэтому дефицита мяса не ожидается.

Также в Казахстане имеется достаточное количество скота. Причем, поголовье животных ежегодно показывает неуклонный рост. Этому способствовало наращивание мер государственной поддержки животноводов, а также мораторий на вывоз живого скота, введенный Министерством сельского хозяйства РК в прошлом году.

За 2020 год численность лошадей во всех категориях хозяйств увеличилась на 9,3% (до 3 млн 118,3 тысячи голов), КРС – на 5,5% (до 7 млн 848,5 тыс.), верблюдов – на 5% (до 227,2 тыс.), свиней – на 0,8% (до 819,9 тыс.), овец – на 4,9% (до 17,7 млн), коз – на 2,8% (до 2 млн 305,6 тыс.).

«В этой связи прирост цен на мясо не может быть связан с недостатком производства или поголовья скота. Необходимо подчеркнуть, что в условиях рыночной экономики цены на сельхозпродукцию, как и на все другие виды товаров, устанавливаются предпринимателями самостоятельно, с учётом затрат, понесенных при производстве, хранении и транспортировке, а также на основе баланса спроса и предложения. Кроме того, на ценообразование влияет и внешний фактор – изменение цен на аналогичную продукцию в соседних странах и на международных рынках», - отметили в Минсельхозе.