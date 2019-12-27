В Казахстане досрочно прекратили госрегистрацию китайского пестицида от саранчи
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК досрочно прекратило госрегистрацию китайского пестицида, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В МСХ поясняют, из-за угрозы срыва химобработок против саранчи Минсельхоз досрочно прекратил государственную регистрацию пестицида «Император, 20% в.к.». Дальнейшая реализация данного химического продукта в Казахстане невозможна.
«В 2018 году компанией ТОО «Пестициды» в страну в больших объемах был завезен пестицид «Император 20 % в.к.» (имидаклоприд, 200 г/л). Регистрантом (владельцем) препарата для борьбы с саранчовыми вредителями выступила компания «Шанхай МИО Кемикал Ко., Лтд.», КНР. Однако, при проведении химобработок против марокканской саранчи в южных регионах республики пестицид «Император, 20% в.к.» показал низкую биологическую эффективность (менее 30%), несоответствующую требованиям, предъявляемым к обеспечению фитосанитарной безопасности», - отмечает пресс-служба.
В министерстве добавляют, что дальнейшее использование такого продукта могло привести к срыву защитных мероприятий против саранчовых вредителей на площади 1,054 млн га. В таких случаях закон «О защите растений» предусматривает лишение (отзыв) регистрационного удостоверения на пестицид.
«В этой связи, Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК приказом № 333-Н с 12 декабря 2019 года досрочно отозвал регистрационное удостоверение и прекратил госрегистрацию пестицида «Император, 20% в.к.», производства «Шанхай МИО Кемикал Ко., Лтд.», КНР», - отмечено в сообщении.
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