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В Казахстане до конца текущего года будет принята Концепция развития АПК до 2030 года

3 Декабря 2021 12:34
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В Казахстане до конца текущего года будет принята Концепция развития АПК до 2030 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане до конца текущего года будет принята Концепция развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Об этом сообщил глава МСХ РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все намеченные задачи и меры нашли отражение в проекте Концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года, которая будет принята до конца текущего года», - сказал Ербол Карашукеев.

Также, как отметил министр, по поручению Главы государства на сегодняшний день утверждена и начата реализация национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021 – 2025 годы.

Основными задачами национального проекта являются:

во-первых, повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза;

во-вторых, достижение самодостаточности страны по основным видам продовольственных товаров отечественного производства;

в-третьих, увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в два раза с доведением доли обработанной продукции до 70%;

в-четвертых, за счет формирования семи крупных экосистем и реализации инвестиционных проектов будет обеспечено постоянное повышение доходов одного млн сельского жителей.

«Для решения этих задач было выделено 4,1 трлн тенге на реализацию не менее 582 инвестиционных проектов», - резюмировал Ербол Карашукеев.

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#Сенат   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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