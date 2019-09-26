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В Казахстане действует около 500 мер господдержки бизнеса – Даурен Абаев

26 Сентября 2019 22:30
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В Казахстане действует около 500 мер господдержки бизнеса – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане действует около 500 мер государственной поддержки бизнеса. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Насколько я знаю, в стране насчитывается порядка 500 различных мер государственной поддержки бизнеса. Это и программа микрокредитования, и обучение, и различные налоговые послабления, и так далее. Сегодня количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане превышает один миллион. А численность работающих, занятых в предпринимательстве, составляет более 3 млн человек. Эти цифры говорят о том, что о мерах государственной поддержки знают, ими пользуются и на них рассчитывают, в первую очередь, конечно, люди из сельской местности, многодетные, малообеспеченные семьи. Успешных примеров очень много. Только в Туркестанской области более 4 тыс. семей благодаря адресной социальной помощи запустили собственное дело. И это нас очень радует», – сказал Д.Абаев.

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Ключевые слова: СМИ,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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