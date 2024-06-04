В Казахстане дешевеет жилье

В Казахстане продолжают снижаться цены на квартиры. Отрицательная динамика в мае оказалась рекордной за последние 10 месяцев: квартиры подешевели в среднем на 1 %, передает агентство Kazinform со ссылкой на krisha.kz.

Отрицательная динамика наблюдается во всех городах, кроме Петропавловска и Тараза, где цены немного выросли: 0,2-0,6 %.

Средняя цена за квадрат в РК составила 369,8 тысяч тенге.

В Алматы цены на жилье снижаются два месяца: с апреля они откатились уже на 3 %.

За год, к маю 2023 года, квартиры в Казахстане подешевели на 1,2 %. Цены снизились практически везде, кроме трех городов: Актау (+9,8 %), Астаны (+1,2 %), Алматы (+0,9 %).