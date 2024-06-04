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    17:58, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане дешевеет жилье

    цены на жилье
    Фото: freepik

    В Казахстане продолжают снижаться цены на квартиры. Отрицательная динамика в мае оказалась рекордной за последние 10 месяцев: квартиры подешевели в среднем на 1 %, передает агентство Kazinform со ссылкой на krisha.kz.

    Отрицательная динамика наблюдается во всех городах, кроме Петропавловска и Тараза, где цены немного выросли: 0,2-0,6 %.

    В Казахстане дешевеет недвижимость

    Средняя цена за квадрат в РК составила 369,8 тысяч тенге.

    В Алматы цены на жилье снижаются два месяца: с апреля они откатились уже на 3 %. 

    За год, к маю 2023 года, квартиры в Казахстане подешевели на 1,2 %. Цены снизились практически везде, кроме трех городов: Актау (+9,8 %), Астаны (+1,2 %), Алматы (+0,9 %).

    Теги:
    Недвижимость Цены и тарифы Рынок недвижимости Жилье
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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