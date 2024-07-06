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    22:30, 05 Июль 2024 | GMT +6

    В Казахстане декриминализировали отдельные виды экономических правонарушений

    Налоги, финансы, бюджет, экономика
    Фото: freepik.com

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Закон направлен на реализацию поручения Президента Республики Казахстан о дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и внедрении справедливого механизма определения пределов норм привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по налоговым преступлениям.

    В этих целях Законом исключена уголовная ответственность за незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита и за нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой деятельности (статьи 219 УК и 241 УК).

    Также увеличены пороговые размеры ущерба, за нанесение которого наступает уголовная ответственность за экономическую контрабанду и уклонение от уплаты пошлин, налогов, сборов.

    При этом к экономической контрабанде теперь также будет относиться незаконное перемещение через Государственную границу стратегически важных товаров.

    В целях исключения случаев необоснованного привлечения предпринимателей к уголовной ответственности Закон запретил регистрировать заявления об уголовных правонарушениях, касающихся уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей, если отсутствует акт налоговой проверки или заключение специалиста о наличии признаков уголовного правонарушения.

    При этом если акт налоговой проверки был обжалован в уполномоченном органе или суде, дело не будет регистрироваться до завершения процедуры обжалования (за исключением случаев совершения деяния в составе преступной группы или если начисления по сделкам произведены без фактического выполнения работ либо не представлена декларация). Также заявления не подлежат регистрации при полном добровольном погашении задолженности и пени.

    Текст Закона публикуется в печати.


    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Закон и право Касым-Жомарт Токаев Налоги Экономика Финансы и бюджет
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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