В Казахстане дан старт Национальному конкурсу «Мерейлі отбасы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось заседание Организационного комитета по координации работы по подготовке и проведению национального конкурса «Мерейлi отбасы» под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В состав оргкомитета вошли депутат Сената Парламента, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, заместители акимов регионов, представители министерств, СМИ, НПО и общественные деятели.

«Мы начинаем традиционный ежегодный национальный конкурс «Мерейлі отбасы». Инициированный Елбасы конкурс стал поистине народным. Каждый год мы видим, как казахстанцы с большим энтузиазмом и интересом участвуют в этом проекте. За время существования национального проекта в конкурсе «Мерейлі отбасы» приняли участие более 15 тысяч семей нашей страны. Это является очередным свидетельством того, что проекты, продвигающие семейные ценности в нашем обществе, востребованы и пользуются популярностью среди казахстанцев», - сказала А. Балаева.

Министр отметила значимость конкурса, который направлен на возрождение нравственных ценностей и повышение статуса семьи.

Также во время мероприятия были озвучены новые изменения в проведении конкурса.

«Раньше на республиканском уровне побеждала только одна семья. С текущего года всем 17 семьям, ставшим победителями на региональном уровне, будут присвоены звания лауреатов конкурса и присуждены равные награды», - сообщила Аида Балаева.

Вместе с тем, с этого года в состав комиссии по подаче заявок на участие в конкурсе, награждению по результатам конкурса, определению итогов конкурса должны входить не только представители гражданского общества, но и бывшие победители конкурса; внесены договорные изменения по новой балльной системе определения и оценки победителей.

Прием документов на национальный конкурс «Мерейлі отбасы» продлится до 15 июня.

Церемония награждения лауреатов конкурса проводится ежегодно в сентябре, в преддверии Дня семьи в Казахстане.