В Казахстане будут построены и реконструированы 11 тысяч км автодорог
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Нурлы жол» будут построены и реконструированы 11 тысяч километров автодорог. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«До 2020 года была проведена реконструкция на 13 тыс. км автодорог республиканской сети. В рамках программы «Нурлы жол» будут построены и реконструированы 11 тыс. км, из них в текущем году ведутся работы на 4 тыс. км автодорог республиканской сети», - сказал Бейбут Атамкулов.
По его словам, до 2025 года будет улучшено состояние всей республиканской сети автодорог (24 тыс км.).
До 2025 года по всей республиканской сети автодорог, протяженностью 24 тыс. километров, объекты придорожного сервиса будут соответствовать международным стандартам.
«Данную работу будем осуществлять совместно с местными исполнительными органами и бизнесом», - добавил Бейбут Атамкулов.
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