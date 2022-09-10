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    19:51, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    В Казахстане будут перезагружены налоговая политика и налоговое администрирование - Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государста на встрече с представителями бизнес-сообщества о принятии ряда решений. В частности, будут кардинально перезагружены налоговая политика и налоговое администрирование, передает МИА «Казинформ».

    «В 2024 году заработает новый Налоговый кодекс. К его разработке бизнес будет подключен самым непосредственным образом. Это мое поручение Правительству. С 2024 года будет запущено «регулирование с чистого листа». Это избавит бизнес от избыточного административного прессинга. Будут полностью пересмотрены подходы к государственным закупкам и модель государственно-частного партнерства, усовершенствовано законодательство по недропользованию», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент считает важным пересмотреть подходы к отраслевым политикам, в том числе к развитию агропромышленного комплекса, строительной отрасли, транспортно-логистического сектора.

    «Как видите, перед нами – огромный фронт работы, справиться с которым можно только объединив усилия власти, общества и бизнеса. При этом еще раз подтверждаю, что принципы взаимодействия государства с бизнесом, которые я высказал в ходе нашей встречи 21 января, остаются прежними. Напомню, это честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей», – заявил Глава государства.




    Фото: akorda.kz






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