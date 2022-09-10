В Казахстане будут перезагружены налоговая политика и налоговое администрирование - Глава государства
«В 2024 году заработает новый Налоговый кодекс. К его разработке бизнес будет подключен самым непосредственным образом. Это мое поручение Правительству. С 2024 года будет запущено «регулирование с чистого листа». Это избавит бизнес от избыточного административного прессинга. Будут полностью пересмотрены подходы к государственным закупкам и модель государственно-частного партнерства, усовершенствовано законодательство по недропользованию», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент считает важным пересмотреть подходы к отраслевым политикам, в том числе к развитию агропромышленного комплекса, строительной отрасли, транспортно-логистического сектора.
«Как видите, перед нами – огромный фронт работы, справиться с которым можно только объединив усилия власти, общества и бизнеса. При этом еще раз подтверждаю, что принципы взаимодействия государства с бизнесом, которые я высказал в ходе нашей встречи 21 января, остаются прежними. Напомню, это честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей», – заявил Глава государства.
Фото: akorda.kz