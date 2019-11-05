В Казахстане будет внедрено добровольное страхование в сельском хозяйстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет внедрено добровольное страхование в сельском хозяйстве. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2020 года вступает в силу закон, и страховаться в обязательной форме будет не надо, это будет происходить по выбору сельхозтоваропроизводителя. Он будет страховать свои посевы добровольно, сам выбирать страховую компанию. Будут разработаны страховые продукты специально под это», - сказал Рустем Курманов, рассказывая о нововведениях в законодательство по регулированию АПК на брифинге в СЦК.

По словам вице-министра, в разных регионах будут разные нормативы и разные проценты возмещения.

«У нас сейчас по Закону «Об обязательном страховании в растениеводстве» в среднем страховой тариф варьирует от 80 до 120 тенге за гектар. То есть, если ты застрахуешь свою площадь, то при полной гибели посевов ( из-за природных катаклизмов) ты можешь получить, к примеру, в условиях Северного Казахстана максимум 3 400 тенге за гектар. Это никак не компенсирует расходы, потому что он (селхозтоваропроизводитель – корр.) минимум 20 тыс. тратит, чтобы посеять зерновые», - пояснил Рустем Курманов.

Теперь, отметил вице-министр, ситуация изменится.

«В добровольном страховании будет рыночный тариф, чтобы было адекватное страховое покрытие. Предварительные актуарные расчеты по страхованию показывают, что в северных регионах застраховать пшеницу будет стоить около 1200 -1500 тенге за гектар. Но зато если наступит страховой случай и будет полная гибель посевов, то фермер сможет получить до 30 тыс. тенге за гектар», - добавил Рустем Курманов.